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۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

عشرت شایق:

جذب جوانان مؤثرترین اقدام برای مصونیت آنها از آسیبهای اجتماعی است

جذب جوانان مؤثرترین اقدام برای مصونیت آنها از آسیبهای اجتماعی است

تبریز - خبرگزاری مهر: دبیرکارگروه حمایت از حقوق جوانان شمالغرب کشور گفت: براى مصونیت بخشى جوانان از آسیبهاى فردى و اجتماعى و هدایت و راهنمایى آنان لازم است که با جوانان ارتباط موثر و مفید برقرار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عشرت شایق پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه حمایت از حقوق جوانان شمالغرب کشور با بیان اینکه جوانى بهار با طراوت زندگى است، گفت: گل نشاط، شادابى، تلاش، اراده، پشتکار، نوگرایى، فضیلت جویى، گرایشهاى مذهبى، احساس مفید بودن و عشق به خدمت در فصل جوانی مى شکفد و حیات را فرحبخش و شیرین مى کند.

شایق با بیان اینکه جرقه هاى هویت جویى، استقلال طلبى و تمایز یافتگى که به نوعى با بازیابى و بازسنجى گذشته خود و جامعه همراه است در همین دوران جوانى پدید مى آید ادامه داد: باید تلاش شود تا جوانان از این فرصت طلایى حداکثر استفاده را نموده و تصمیمات مهم و سرنوشت ساز خود را به نحو شایسته اى اتخاذ کنند و راه رسیدن به این اهداف را ترسیم نمایند.

دبیرجامعه حضرت زینب(س) گفت: ارتباط صحیح خانواده ، مربیان و مبلغان با جوان مى تواند زمینه استفاده بهینه از دوران جوانى را براى دختران و پسران هموار و امید به آینده هاى روشن را در آنان بارور سازد که در این صورت تصمیماتشان متعالى و هدفدار خواهد شد و به خوبى خواهند توانست با روى گشاده و آرامش درونى با سختى ها و مشکلات مسیر زندگى مواجه شوند و با پشت سر نهادن آنها ، ظرفیت رشد یافته و از این مراحل لذت هم ببرند.

وی با اشاره به اینکه جوانان در اینصورت از روبه رو شدن با رویدادهاى آینده واهمه اى نخواهد داشت و در هر لحظه خود را در حال حرکت به سوى کمال خواهد دید گفت: شاید در ابتداى امر پاسخ این سوال که با چه شیوه اى و چگونه با نسل جوان روبه رو شویم آسان به نظر آید ولى آن گاه که با پیچیدگى هاى دوران حساس و سرنوشت ساز جوانى و ظرافت هاى شخصیتى او مواجه شویم اهمیت سوال و نیز سختى پاسخ به آن، خود را بهتر آشکار مى سازد.

عشرت شایق مخاطبان اصلى دشمنان فرهنگى را نسل جوان جامعه ایران اسلامى عنوان نموده و گفت: براى مصونیت بخشى جوانان از آسیب هاى فردى و اجتماعى و هدایت و راهنمایى آنان لازم است که با جوانان ارتباط موثر و مفید برقرار کنیم یعنى در دل جوانان جایى براى خود باز و محبت آنان را جذب کنیم و واقف باشیم که بدون ارتباطات موثر اجتماعى، جوانان نمى توانند به رشد و شکوفایى مطلوب شخصیت برسند.

وی افزود: اگر خانواده ها، مربیان و مبلغان با راهبردهاى یارى بخش رفتار ارتباطى با جوان آشنایى کافى داشته باشند قطعا مى توانند با ارایه رفتار ارتباطى کارآمد، سازنده و موثر، مسائل جوانان را به نحو شایسته اى حل نمایند.

دبیرکارگروه حمایت از حقوق جوانان شمالغرب کشور با اشاره به اینکه براى ارتباط با جوانان شرایط و ویژگى هایى وجود دارد که بدون تحقق آنها، ایجاد ارتباط سالم، مفید و تاثیرگذار امکانپذیر نیست افزود: براى ارتباط با جوانان داشتن برخى شرایط و ویژگى ها الزامى بوده و جنبه کاربردى دارد که مهم ترین آنها عبارتند از بصیرت و آگاهى، خیرخواهى و خلوص نیت، ایمان به هدف و باور حقیقى توانایى هاى جوانان، داشتن دانایى، هوشمندى، درایت و معرفت عمیق از مهم ترین ارکان شخصیت پیام دهندگان است.

شایق با اشاره به اینکه باید به قدرت انسانى جوان که توانایى ها، استعدادها و صلاحیتهاى فراوانى را در او پدید مى آورد ایمان داشت و به منزلت و شخصیت جوان اذعان کرد تا شرایط براى انتقال پیام مهیا شود گفت: تا زمانى که به جوان حرمت ننهیم و او را به رسمیت نشناسیم نمى توانیم با او ارتباط موثر برقرار نموده و مربى مفید و همراه تاثیرگذارى برایش باشیم.

کد مطلب 1122891

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