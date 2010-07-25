به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین و آخرین روز از سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک میزبان 21 اثر نمایشی است که در دو بخش صحنهای و میدانی اجرا میشوند. در بخش صحنهای جشنواره نمایشهای "آخرین پناهگاه" از انگلستان، "شتاب" از هلند، "برای سایه نوشتنها" آزاده انصاری و "روح لاغر هیولای خانگی" علی نرگسنژاد به ترتیب در سالنهای چهارسو، سایه، قشقایی و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه میروند.
دوشنبه چهارم مردادماه نمایشهای "آوای تار" فریبا دلیری، "گلین" محمدتقی اسماعیلی و "ملک خورشید" محمد مصطفی کشتگر و حمیده مقدسی در تالار هنر، تماشاخانه سنگلج و خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر اجرا میشوند. همچنین در این روز تالار بوستان و تالار گلستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم میزبان نمایشهای "دختری با موهایی از جنس" گلنوش طاهری و "مبارکنامه" عادل بزدوده هستند.
نمایشهای "تبسم سنگی" فاطمه صمصامی، "موهبت الهی" کوروش شمس و اپرای عروسکی "مولوی" بهروز غریبپور هم در تماشاخانه مهر و ماه حوزه هنری و تالار فردوسی اجرا میشوند.
در بخش میدانی جشنواره سیزدهم تئاتر عروسکی تهران - مبارک هم در آخرین روز جشنواره نمایشهای "افسانه شیواکمان" هومن روحتافی، "نیاز" اکرم اصغری، "مبارکنامه" میثم یوسفی، "ایومل" از آلمان، "مبارک شیفته طلا" علیاصغر خطیبزاده، "داول کشی" سعید ذبیحی، "بارگاه سلیمخان" شهرزاد مبرهن، "کنسرت کهکشانی" از فرانسه و "کنسرت حشرات" مریم سعادت اجرا میشوند.
سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک سهشنبه پنجم مردادماه در فضای باز فرهنگسرای نیاوران به کار خود پایان میدهد.
نمایشهای "برای سایه نوشتنها" آزاده انصاری و "مبارکنامه" عادل بزدوده دوشنبه چهارم مردادماه در سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک به صحنه میروند.
