ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر به دوربینهای مدار بسته مجهز شد

حسین پوربهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: 17 دوربین در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر نصب شده که علاوه بر نظارت کامل بر داخل و سکوهای ورزشگاه بر خیابانهای منتهی به ورزشگاه نیز نظارت خواهد داشت.

وی اظهار داشت: هدف از راه اندازی سیستم حفاظت الکترونیکی حفظ امنیت هواداران و مشخص کردن تماشاگرنماها و افرادی که بیت المال و ورزشگاه لطمه می زنند، است.

رئیس اداره حراست تر بیت بدنی استان بوشهر گفت: تیم شاهین بوشهر در سال گذشته بدون دریافت کارت قرمز به عنوان تیم اخلاق و هواداران این تیم نیز به عنوان هواداران برتر نهمین دوره لیگ برتر کشورمان مشخص شدند اما متاسفانه برخی اقدامات غیرورزشکاری برخی تماشاگر نماها علاوه ایجاد اختلال در ورزشگاه موجب تضعیع حقوق دیگر تماشاگران نیز می شود.

وی با بیان اینکه با این افراد به صورت جدی برخورد خواهیم کرد، گفت: در سال گذشته شاهد برخی اقدامات غیر متعارف از سوی برخی تماشاگرنماها بودیم که موجب برهم زدن نظم ورزشگاه می شد اما امسال اجازه خودنمایی به این افراد نخواهیم داد.

پوربهی با تشکر از نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی همواره در طول مسابقات یاری دهنده و برقرار کننده نظم در ورزشگاه بودند که امیدواریم امسال نیز همانند سالیان گذشته شاهد هماهنگی دو نهاد باشیم.