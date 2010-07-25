نظریه مهدویت تنها تئوری مقابله با تهدید ابر امپریالیسم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دانشگاه عالی دفاع ملی و در میان اساتید و اعضای هیئت علمی آن دانشگاه ضمن تبریک میلاد مسعود حضرت مهدی صاحب الزمان (عج) منجی عدالت گستر آخر الزمان گفت: یک مبحث جدیدی در حیطه علوم راهبردی ظهور کرده که بایستی دانشگاه عالی دفاع ملی به آن بپردازد و آن مقدمات ظهور ابر امپریالیسم است، امپریالیسم آمریکا و جریان سرمایهداری جهانی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به سمت انسجام و سازماندهی رفت و دهکده جهانی را مطرح کرد و کدخدای این دهکده را ایالت متحده آمریکا معرفی کرد.
وی افزود: همه تئوریسینها را به کار گرفت تا به مردم دنیا بقبولاند که آمریکا رئیس دنیا است و سرمایهداری، جهان را اداره میکند، تلاشهایی که در این زمینه در دوران بوش پدر و پسر و این دوره انجام شد، با شکست مواجه شد.
فیروز آبادی تصریح کرد: امپریالیسم دید که از طریق دهکده جهانی و به ریاست آمریکا نمیتواند به اهدافش برسد، شاید هم او ندید، بلکه این عملا در جهان نشان داده شد که از این طریق به نتیجه نمیرسند، بنابراین آمدند یک طرحی ریختند و سعی کردند که به سرمایهداری در جهان مرکزیت بدهند و از طریق خرید شرکتهای مختلف در جهان و ادغام آنها با همدیگر تعداد انگشت شماری ابر شرکت در جهان درست کردند که این ابر شرکتها اجازه نمیدهند هیچ قدرت سرمایهداری در جهان به غیر از خودشان جز بر چارچوبی که آنها تعیین میکنند حرکت کند و این پایه ابر سرمایهداری جدید است.
وی ادامه داد: در دوره پایان سرمایهداری که دهکده جهانی مطرح بود میگفتند سیاستهای آمریکا تعیین کننده است و دنبال آن بودند ولی الان ابر سرمایهداری جهان میخواهد تا مرحله هدفی که برای خودش تعیین کرده است و آن هدف در کنترل گرفتن کل سرمایههای جهان است توسط ابر سرمایهداری و اتحاد ابر شرکتها که باز هم در ایالات متحده مستقر هستند یعنی مرکزشان در آمریکاست به سوی یک هدف مرحلهای و یک هدف نهایی پیش میروند.
رئیس هیات امنای دانشگاه عالی دفاع ملی همچنین در تحلیل اهداف و شعارهای ابر سرمایهداری (امپریالیسم ماجور) و دهکده جهانی اظهار داشت: هدف مرحلهایشان شکست قدرتهای سرمایهداری است که خارج از شبکه ابر سرمایهداری هستند، اینها را از طریق روشهای خود سرمایهداری میتوانند به شکست بکشانند و بلایی که بر سر بحران مالی آمریکا و بحران مالی اروپا آمده، که بازنده آن نیز اروپاییها خواهند بود از جمله تدبیرهای این ابر سرمایهداری جهانی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مرحله دوم آن نیز به زیر کشیدن اروپاییهاست، مگر اینکه بتوانند یک فکر مستقلی برای خودشان بکنند و تسلیم روسها و چینیها و به هر حال از راه مکانیزمهای سرمایهداری آنها از آن مرکزیت، اینها را به زیر میکشند.
فیروز آبادی تصریح کرد: شعارهای قبلی در دهکده جهانی یعنی حذف شدن مرزها، هویتهای فرهنگی، هویتهای ملتها، هویتهای شرکتها و از این قبیل که در مفاهیم جهانی شدن یا جهانیسازی در واقع درست است. چون جهانیسازی توسط همین مرکزیت ابرسرمایهداری هدایت میشود ولی آنها، آن را میگویند "Globalization " یعنی جهانی شدن در حالی که جهانی شدن دروغی است که آنها درست کردهاند بلکه جهانیسازی است با طراحی، آنها دارند شبکه جهانی ابر امپریالیسم را در جهان سازماندهی میکنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقش دولتها و جایگاه بشر در ابر سرمایهداری و شعارهای آن اشاره و بیان کرد: با این حساب، آنها در نهایت دولتهایی که با آنها همکاری میکنند در ابر قدرتها به عنوان عامل به کارگیری میکنند مثل دولت آمریکا، دولت انگلیس و بعضی دولتهای دیگر و آنهایی که با آنها همکاری نمیکنند آن دولتها را تضعیف میکنند و از طریق جریان جهانی شدن دولتها را تحت کنترل میگیرند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: جایگاه بشر در دوران ابر سرمایهداری به مرحله پایینتری نزول میکند تا زمان سرمایهداری، سرمایهداری کارگر را با توان میخواست و ما بین خودش و کارگر و تولید کننده و مصرف کننده یک گروه سرمایهدار حد واسطی را تحمیل میکرد ولی ابرسرمایهداری همه را برده میخواهد و دقیقا دارد به سوی جاهلیت و حکومت طاغوت و ظلمت پیش میرود، ابرسرمایهداری مثل همه طاغوتها فریبکار است و سه شعار ارزشی بشریت را شعار خودش قرار داده است: شفقت، دموکراسی و عدالت و میخواهد با شعار شفقت، دموکراسی و عدالت، آن حیله بزرگ را در سرتاسر جهان به کرسی بنشاند و کار بردگی بشر را تمام کند در برابر جریان فکری که تصور میکند مسلط بر جهان است و از طریق ابرشرکتها میخواهد جهان را اداره کند، یک جریان اسلام ناب محمدی (ص) هست که این جریان با شعار شفقت اسلامی، شفقت الهی، مردم سالاری دینی و عدالت اسلامی و علوی حرکت میکند.
وی افزود: ببینید دشمن چقدر خودش را شبیه خودی کرده است، عنوان سه شعار یکی است، فرق این است که در اسلام ناب حدود مهرورزی فطری الهی است و قاعدهمند است، بر اساس حکم خدا و یا مردمسالاری تعریف شده است بر چارچوب کتاب خدا و ارزشهای الهی و عدالت، تعریف شده در کتاب خدا، توسط خداست و عمل شده توسط پیامبر (ص) و ائمه معصومین علیهمالسلام است.
عضو شورای عالی امنیت ملی در خصوص تجزیه و تحلیل ابرامپریالیسم (امپریالیسم ماجور) و نقش اسلام ناب و مقابله با آن افزود: الان شناخت ابر امپریالیسم اهدافش و راهبردهایش و نقشی که ایفا خواهد کرد در 30 سال آینده جهان باید در دانشگاه عالی دفاع ملی تجزیه تحلیل و به آن پرداخته شود تا جمهوری اسلامی ایران به عنوان جریان فرهنگی مقابل ابرامپریالیسم به سوی بردگی بشر و عبادت صاحبان پولهای یکجا جمع شده جهان میروند به سمت بتپرستی بشر را میکشند و انحراف در برابر همه ارزشها، در برابر اسلام ناب، بشر را به سوی عبودیت و ارزشهای الهی و نجات و آزادی هدایت میکند و باید بشود راهبردهای اسلام ناب محمدی (ص) هم با توجه به این تهدید که شکل گرفته و حرکت خودش را آغاز کرده است سازماندهی بشود.
فیروزآبادی در ادامه گفت: ممکن است این سئوال پیش بیاید که آمریکا چه میشود؟ قدرتهای دیگر که با آمریکا همکاری میکنند و متحد هستند و متفقند یا دارند تفاهمنامههای جدید امضاء میکنند، اینها این وسط چه کاره میشوند؟
وی ادامه داد: ابر سرمایهداری برای مرحله پیاده کردن تصمیمات و اهدافش قدرت ذخیره شده آمریکا و سایر قدرتهای جهان را با خشونت تمام به کار میگیرد. از قبیل همین چیزی که در عراق و افغانستان اتفاق افتاد، در کره جنوبی سالها است که اتفاق افتاده است. کره جنوبی سالهاست که اشغال است، من خودم آنجا حضور آمریکاییها را حتی در داخل مزارع کره دیدم، همه جایش هستند، یعنی کل سرزمین کره در کنترل ارتش آمریکا است، یک دولتی هم در داخل آنجا دارد کار میکند. آیندهای که آمریکاییها برای عراق و افغانستان میخواهد همان آیندهای است که برای کره جنوبی در بعد از جنگ کره ترسیم کردهاند و تا به حال ادامه دادهاند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: به اصطلاح ابر سرمایهداری جهان کانونهای بحرانی را که برای مقابله با خودش در جهانی شناسایی کرده است، دیکته میکند به سخنگویان جهانی مثل رئیس جمهور آمریکا و آنها را میکشاند به درگیریها و هزینههای کمرشکن این جنگها را به جای اینکه ابرشرکتها بپردازند که سود جهان را میبرند، ملتها و حکومتهای آمریکا و انگلیس و اروپا و کشورهای همپیمان آمریکا دارند، میپردازند و این راهی است که به ملتهای آمریکا و انگلیس و اروپا و سایر کشورها هم دارد آگاهی میدهد. چون این مسیر مسیری نیست که حق ملتها را ضایع نکند و از همین الان نشانههای پایمال کردن حقوق ملتها در این کشورها دارد آشکار میشود حتی بازگشتن مقررات سخت دوران استبدادی در 50 سال گذشته به کشورهای آمریکایی و اروپایی، ابزارهایی است که دارد ابرسرمایهداری به کار میگیرد، برای اینکه خود این کشورها را هم در جهت منافع خودش و هم سازمانهای حکومتی و هم خودش را سازماندهی کند، انسجام بخشی کند تا مسیر خودش را طی کند، یعنی در واقع در این صحبتی که ما داریم میکنیم از یک تهدیدی برای بشریت صحبت میکنیم که ملت آمریکا و ملت انگلیس و ملت اروپا را هم تهدید میکند.
فیروزآبادی در پایان به نظریه الهی مهدویت پرداخت و اظهار داشت: امروز برای مقابله با تهدید ابر امپریالیسم علیه بشریت تنها تئوری که میتواند موفق باشد، نظریه الهی مهدویت است، نظریه الهی مهدویت و ظهور یک امام عادل، عالم با اشراف به ظاهر و باطن بشریت هست که میتواند در برابر چنین ظلم عالمگیری آنها را به شکست وادار بکند و بشریت را نجات بدهد ظهور مولا حضرت صاحبالزمان (عج) در اختیار خدای متعال و در اراده اوست ولی زمینه سازی ظهور حضرت در اختیار ماست و بشریت برای آنکه بتواند بر این طوفان ابرامپریالیسم که همه را برمیاندازد بایستد، بایستی به فکر منجی عالم بشریت بپیوندد و در آمادگی برای پذیرش ظهور منجی آخر الزمان (عج) که عقیده مشترک همه ادیان الهی است بپردازد و در این جهت حرکت کند.
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