مطالبات فرهنگی زائران در حج افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی لیالی پیش از ظهر یکشنبه در نشست تخصصی با کارگزاران زیارتی گلستان در گرگان افزود: اجرای کار فرهنگی موجب شد تا زائر از دغدغه هتل، غذا و حمل و نقل مناسب آزاد شود و مطالبات فرهنگی بیشتری داشته باشد.

وی اظهار داشت: عمره بخشی از احکام دینی است و نظام نمی تواند نسبت به احکام دینی بی تفاوت باشد و هر قدمی که برداشته می شود، بار فرهنگی در آن موجود است.

وی با تاکید بر اینکه هر کارگزار باید سازمانی کوچک در کاروان باشد، گفت: تعریف و شناخت ماموریت بخشی از وظایف تخصصی کارگزار است.

لیالی بیان داشت: شیوه اداره زائران همانند گذشته است ولی بخاطر تغییر که مردم کرده اند، انتظارات حال حاضر مردم با زائران 10 سال قبل فرق کرده است.

رئیس سازمان حج و زیارت یادآور شد: باتوجه به تغییرات کشور مقصد زیارتی باید همگام با این تغیرات شود و همزمان در تغییر و تحول مردم، در مدیریتها نیز تغییر یابد.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان در ایجاد تفرقه بین مسلمانان شیعه و سنی عنوان کرد: باید با هوشیاری نسبت به توطئه این تفرقه ها اقدام شود.