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۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

علی لیالی:

مطالبات فرهنگی زائران در حج افزایش یافته است

مطالبات فرهنگی زائران در حج افزایش یافته است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه رویکرد این سازمان فرهنگی است، گفت: کار فرهنگی بزرگی در عمره سالجاری صورت گرفته است و مطالبات فرهنگی زائران در مناسک حج افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی لیالی پیش از ظهر یکشنبه در نشست تخصصی با کارگزاران زیارتی گلستان در گرگان افزود: اجرای کار فرهنگی موجب شد تا زائر از دغدغه هتل، غذا و حمل و نقل مناسب آزاد شود و مطالبات فرهنگی بیشتری داشته باشد.

وی اظهار داشت: عمره بخشی از احکام دینی است و نظام نمی تواند نسبت به احکام دینی بی تفاوت باشد و هر قدمی که برداشته می شود، بار فرهنگی در آن موجود است.
 
وی با تاکید بر اینکه هر کارگزار باید سازمانی کوچک در کاروان باشد، گفت: تعریف و شناخت ماموریت بخشی از وظایف تخصصی کارگزار است.
 
لیالی بیان داشت: شیوه اداره زائران همانند گذشته است ولی بخاطر تغییر که مردم کرده اند، انتظارات حال حاضر مردم با زائران 10 سال قبل فرق کرده است.
 
رئیس سازمان حج و زیارت یادآور شد: باتوجه به تغییرات کشور مقصد زیارتی باید همگام با این تغیرات شود و همزمان در تغییر و تحول مردم، در مدیریتها نیز تغییر یابد.
 
وی با اشاره به توطئه های دشمنان در ایجاد تفرقه بین مسلمانان شیعه و سنی عنوان کرد: باید با هوشیاری نسبت به توطئه این تفرقه ها اقدام شود.
کد مطلب 1122957

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