فراز کمالوند در گفتگو با مهر، در رابطه با وضعیت تیمش پیش از بازی مقابل پرسپولیس در اولین هفته از رقابت‌های لیگ دهم اظهار داشت: خوشبختانه همگی بازیکنان شرایط خوبی دارند و آماده بازی مقابل پرسپولیس هستند. تنها مشکل ما عدم آمادگی چند بازیکن است که دیر به تمرینات اضافه شدند و آن شرایط مطلوب را ندارند. علاوه بر این از 2، 3 بازیکن مثل مولایی و پیمنتا که جزو بازیکنان مطرح تیم هستند نمی توانیم استفاده بکنیم. با این حال از هفته سوم به بعد تراکتور با ترکیب کامل پا به میادین می گذارد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با اشاره به یارگیری که در فصل نقل و انتقالات انجام شد، گفت: ما زمان زیادی از این فصل را به دلیل نداشتن مدیرعامل از دست دادیم.آقای شفق در باشگاه بودند اما ازآنجایی که وضعیتشان مشخص نبود، عملا زمان بیشتری را ازدست دادیم چرا که بودجه در اختیار نداشتیم. به همین خاطر آن بازیکنانی که مدنظرم بود را نتواستم جذب کنم اما نفرات حال حاضر هم جزء بازیکن های خوب لیگ هستند.

وی درباره بازی روز سه شنبه تصریح کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است که از کادر فنی و مدیریتی قوی بهره می برد. قطعا بازی سختی مقابل این تیم داریم اما تلاش می کنیم گام اول را محکم برداریم.

طبق آمار آخرین شکست پرسپولیس مقابل تراکتورسازی مربوط به 17 سال پیش بوده است. کمالوند در پاسخ به این سوال که آیا شاگردانش این طلسم 17 ساله را می شکنند یا خیر؟، گفت: امیدوارم این اتفاق رخ بدهد.

فراز کمالوند در رابطه با وضعیت کاپیتان تراکتورسازی بیان کرد: کاپیتان اول تیم من محمد نصرتی است نه بازیکن دیگری.

سرمربی تراکتورسازی که طی چند وقت اخیر از او به عنوان یکی از مربیان منشوری نامبرده می شد، با رد این شایعات گفت: فکر می کنم طرح این شایعات کار یک سری افراد بیمار بود که امیدوارم خدا همه آنها را شفا بدهد. بیماری فقط این نیست که سرمابخوری و دکتر بروی، بلکه یک سری هستند که به این شکل بیمار می شوند و دست به مطرح کردن چنین شایعاتی می زنند.

وی درپایان با اشاره به حضور سردار جعفری به عنوان مدیرعامل جدید تراکتورسازی تصریح کرد: ایشان انسان واقعا خوبی هستند که در جاهایی بزرگتر از تراکتور هم کار کرده و موفق بودند. امیدوارم در تیم تراکتورسازی هم موفق باشند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از هفته اول رقابت های لیگ دهم عصر سه شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف پرسپولیس می رود.