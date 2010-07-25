65 درصد انهار کشاورزی خراسان شمالی فاقد پوشش بتونی است

غلامرضا حجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، اظهار داشت: از مقدار 11 هزارو 500 کیلومتر انهار سنتی این استان تاکنون چهار هزار کیلو متر پوشش لوله یا بتنی یافته است.

وی کندی در پوشش انهار استان را کمبود بودجه اعلام کرد و افزود: اگر ما بتوانیم اعتبارت لازم را جذب کنیم تأثیر فزاینده ای بر افزایش راندمان آبیاری در بخش کشا.ورزی و استفاده بهینه از آب می شود.



وی ادامه داد: در سال گذشته نیز در بحث مطاله ، احداث و تکمیل بندها، 14 مورد و مقدار 17 هزار 750 متر مکعب استخر ذخیره آب کشاورزی ساخته شده است.



حجی پور دیگر اقدمات صورت گرفته در امور آب و خاک استان را آبیاری نوین عنوان کرد و گفت: در سطح هشت هزار و500 هکتار از اراضی استان آبیاری تحت فشار اجرا شده است.



مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: طرح تجهیز و نوسازی اراضی یکی از طرحهای امور آب و خاک است که تاکنون در سطح هفت هزار و 600 هکتار انجام شده است.