راه اندازی نخستین آزمایشگاه فوق تخصصی سیاه سرفه کشور در آمل

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، یدالله اکبرزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این آزمایشگاه با مجوز از مرکز مدیریت بیماری های وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد ریال به سایر بخش های پایگاه انستیتو پاستور شمال کشور اضافه شده است.

وی تصریح کرد: از 15 ماه پیش تاکنون در راستای اهداف پژوهشی و علمی دولت عدالت محور در خصوص شکوفایی هرچه بیشتر بخش پژوهش، علم و خدمات در سطح کلان کشور، شورایی مرکب از چهره های علمی ملی و بین المللی در این انستیتو تشکیل شد.

فرماندارآمل اضافه کرد: برنامه ریزی مدون در سطح پنج استان مازندران، گیلان، گلستان، سمنان و اردبیل، به بررسی معضلات و مشکلات بهداشتی مهم منطقه از اهداف مهم این بخش است.

اکبرزاده، راه اندازی آزمایشگاه فوق تخصصی سیاه سرفه- دیفتری را از جمله دستاوردهای شورای یادشده به منظور برداشتن گام های اساسی در راه اعتلای بهداشت منطقه و پیشرفت و توسعه در بخش تحقیقات علمی عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به وجود بیماری های سیاه سرفه و دیفتری در مناطق شمالی کشور به ویژه استان مازندران، راه اندازی آزمایشگاه فوق تخصصی یادشده امری ضروری و گامی مؤثر و مهم در پیشگیری و مقابله با این بیماری ها به شمار می رود.

فرماندار آمل با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از پنج یال آزمایشگاهی این پایگاه به مساحت 200 مترمربع برای تشکیل آزمایشگاه فوق تخصصی سیاه سرفه- دیفتری اختصاص یافته است، از تجهیز این آزمایشگاه به امکانات پیشرفته و نیروهای مجرب و متخصص سخن خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد: در سفر آتی هیات دولت به استان مازندران، 25 میلیارد ریال بودجه مورد نیاز برای تکمیل امکانات و تجهیزات این مرکز آزمایشگاهی فوق تخصصی تأمین شود.