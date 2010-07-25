دولت توجه بیشتری به نوسازی بیمارستانهای فرسوده مازندران داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری با اشاره به اینکه سلامتی از اولویت دارترین مسئله مردم که از آب و نان شب برای آنان مهم تر است افزود: بهداشت ،درمان و سلامت زمینه ساز هر جامعه پویاست است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی اقدامات زیادی در عرصه سلامت انجام شده است .

وی با اشاره به وجود گردشگران و مسافران زیادی که به این استان سفرمی کنند افزود : جمعیت مازندران سه میلیون نفر است که با حضور گردشگران و مسافران به 12 میلیون نفر می رسد و باید برنامه ریزهای عرصه بهداشت و درمان بر اساس خدمات رسانی به 12 میلیون نفر باشد.

وی با اشاره به اقلیم مناسب مازندران، سرسبزی ، و جود دریا و کوهستان در کنار هم افزود: این استان محیط آرام و مفرحی را برای دانشگاهی شدن دارد و ظرفیت دانشگاهی شدن این استان بسیار بالا است لذا باید در افزایش دانشگاه و راه اندازی رشته های مورد نیاز جامعه ، در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر گام برداشته تا استان مازندران استانی دانش محور شود .

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قدمت بیمارستانهای استان افزود : بیمارستانهای استان و برخی از مراکز بهداشتی درمانی بخاطر قدیمی بودن آن بسیار فرسوده اند و باید تحولی جدی در این زمینه صورت گیرد.

محمد مهدی ناصحی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با اشاره به اینکه دانشگاه با هدف حفظ کرامت و عزت نیروی انسانی در جهت رفاه آنان نیز گام های قابل توجهی برداشته است افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان سال88 با پیگیریهای زیاد توانست نسبت به جذب 35 میلیارد تومان بودجه اقدام و اضافه کاری های عقب مانده و حقوق عقب مانده پرسنل را پرداخت نماید که با اینکار انگیزه خوبی برای کار بوجود آمد .

وی با اشاره به هزار و 20 خانه بهداشت و 250 مرکز بهداشتی و22 بیمارستان دولتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران را یکی از بزگترین دانشگاه های کشور دانست و افزود: با توجه به مسافران زیادی که به این استان می آیند و خدمات می گیرند باید امکانات بیشتری در اختیار این استان قرار گیرد.