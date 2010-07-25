عمده مشکل اشتغال کرمان مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مشکل اساسی در کرمان در خصوص بیکاری در خصوص افراد فارغ التحصیل دانشگاهها است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل در خصوص این قشر عدم مهارت می باشد و اینکه نیازهای بازار کار و با رشته تحصیلی این افراد متناسب نیست.

مدیر کل کار و امور اجتماعی کرمان اضافه کرد: از سویی فرهنگ کار در جامعه بد تعریف شده است و این افراد منتظر کار دولتی و پشت میز نشینی هستند در حالیکه با استفاده از تسهیلات ارائه شده می توانند در خصوص ایجاد کار اقدام کنند.

منصوری گفت: یکی از طرحها برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی طرح کارورزی بوده است که شش هزار نفر جذب شده اند.

وی با اشاره به نقش بنگاههای زود بازده در خصوص اشتغال زایی نیز گفت: با بهره برداری از بنگاههای معرفی شده به بانکها 17 هزار شغل در کرمان ایجاد می شود.