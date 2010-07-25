به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم انیمیشن "شهر خاموش" از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی امیر مهران، در دو جشنواره جهانی هیروشیما ژاپن و میلان ایتالیا به نمایش درخواهد آمد.
بیست و پنجمین دوره جشنواره بینالمللی انیمیشن هیروشیما طی روزهای 17 تا 20 مردادماه 1389 در کشور ژاپن برگزار خواهد شد و فیلم انیمیشن "شهر خاموش" در بخش غیر رقابتی انیمیشن برای صلح روی پرده خواهد رفت.
"شهر خاموش" تنها فیلم ایرانیِ شرکت کننده در این جشنواره معتبر انیمیشن است که از میان 1937 فیلم ارسالی از 58 کشور، پذیرفته شده است.
این انیمیشن سپس در بخش مسابقه فیلمهای کوتاه جشنواره "فیلم دیدهام که..." طی روزهای 8 تا 17 مهرماه 1389 در شهر میلان ایتالیا برپا می شود، به نمایش عمومی در میآید. در این جشنواره، فیلمسازان 72 کشور با ارائه 250 فیلم گردهم میآیند تا به منظور کسب جوایز 10 گانه این جشنواره، به رقابت با هم بپردازند.
"شهر خاموش" که پیش از این، در جشنواره اوگانی ایتالیا نیز به نمایش درآمده بود، داستان لکلکی را بازگو میکند که در انتظار تولد جوجهاش است و با بمباران هواپیماهای جنگی مواجه میشود...
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