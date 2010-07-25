۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

جاذبه های گردشگری روستای خوئین نیازمند توجه ویژه است

زنجان - خبرگزاری مهر : استاندار زنجان روستای خوئین بویژه غار دژمند را دارای جاذبه های گردشگری بسیار و چشم اندازهای زیبا دانست و بر جذب گردشگران خارجی و داخلی به این منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در دور ششم از سفرهای شهرستانی خود با اشاره به وجود غار "دژمنده" در  روستای خوئین افزود: اولویت اصلی در این روستا باید باز کردن مسیر ورودی غار دژمنده باشد چرا که با انجام این کار گردشگران بسیاری جذب این منطقه شده و شاهد رشد و سرزندگی و بالندگی هر چه بیشتر آن خواهیم بود.

وی ادامه داد: این روستا از جمله روستاهایی است که مهاجرت معکوس در آن صورت گرفته است و از موضوعات مهم دیگری که در این روستا باید پیگیری شود، تأمین اعتبار برای اجرای فاز اول طرح هادی، آسفالت جاده و اتصال خوئین به روستای سعید آباد است.

رئوفی نژاد با تاکید بر لزوم توجه به جاذبه های گردشگری روستای خوئین افزود: وجود آثار تازیخی و طبیعی ارزشمند در منطقه خوئین باید به عنوان یک اصل مهم در برنامه ریزیها مورد توجه ویژه مسئولان ممیراث فرهنگی و گردشگری استان قرار بگیرید.

روستای خوئین از توابع شهرستان ایجرود در  کیلومتری زنجان واقع شده و با داشتن مساجد قدیمی با بیش از 400 سال قدمت، آسیاب آبی، گرمابه و گورستان تاریخی از جمله مناطق گردشگری استان زنجان است.

زبان اهالی این روستا "خویین دیلی" است که یکی از قدیمی ترین زبانهای کشور می باشد و اهالی این روستا در تلاش برای ثبت ملی این زبان هستند.
 

