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۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

برنامه تیم واترپلو ایران در جام جهانی رومانی اعلام شد

برنامه تیم واترپلو ایران در جام جهانی رومانی اعلام شد

تیم ملی واترپلوی ایران که جهت حضور در چهاردهمین دوره مسابقات جام جهانی واترپلو به رومانی سفر کرده در روز نخست این رقابت ها با رومانی دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  تیم ملی واترپلوی ایران که به عنوان دومین نماینده آسیا در چهاردهمین دوره مسابقات جام جهانی واترپلو حضور یافته، صبح امروز در کشور رومانی، محل برگزاری بازی ها مستقر شد.

تیم ملی واترپلوی کشورمان که  در گروه اول این مسابقات  با تیم های رومانی، استرالیا و اسپانیا همگروه است در اولین روز بازی ها( فردا) به مصاف میزبان مسابقات، رومانی خواهد رفت.

در گروه دوم مسابقات نیز تیم های صربستان ، کرواسی، آمریکا و چین قرار دارند. همچنین برنامه بازی ها در دور مقدماتی به شرح زیر است:

 روز اول: ایران - رومانی، استرالیا - اسپانیا، چین - آمریکا و صربستان - کرواسی
 روز دوم: ایران - اسپانیا، استرالیا - رومانی، آمریکا - صربستان و کرواسی - چین 
 روز سوم: ایران - استرالیا، رومانی - اسپانیا، چین - صربستان و آمریکا - کرواسی
 

کد مطلب 1123022

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