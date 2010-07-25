آمریکا درصدد سر به نیست کردن من است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "هوگو چاوز" گفت: آمریکا بر آن است تا مرا از بین برده یا از ریاست جمهوری ونزوئلا برکنار کند.

چاوز که در 227 امین سالگرد بزرگداشت سیمون بولیوار صحبت می کرد، گفت: اطلاعات مناسبی از منابع مورد اعتماد در آمریکا دریافت کرده ام که دلالت از برنامه واشنگتن برای سرنگونی دولت ونزوئلا دارد.

وی گفت: آمریکا برنامه دارد تا به محض خروج من از کاراکاس برنامه تجاوز به خاک ونزوئلا را [از طریق خاک کلمبیا] با مشارکت سربازان خود ترتیب دهد.

رئیس جمهوری ونزوئلا افزود: من می دانم که به مرگ محکوم هستم لیکن در برابر باج خواهی ها و تهدیدها تسلیم نخواهم شد و از مردم ونزوئلا می خواهم تا از من پیروی کنند.