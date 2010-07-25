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۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

چاوز :

آمریکا درصدد سر به نیست کردن من است

آمریکا درصدد سر به نیست کردن من است

رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که وی اطلاعات موثقی دارد که آمریکا درصدد برکناری اش از قدرت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "هوگو چاوز" گفت: آمریکا بر آن است تا مرا از بین برده یا از ریاست جمهوری ونزوئلا برکنار کند.

چاوز که در 227 امین سالگرد بزرگداشت سیمون بولیوار صحبت می کرد، گفت: اطلاعات مناسبی از منابع مورد اعتماد در آمریکا دریافت کرده ام که دلالت از برنامه واشنگتن برای سرنگونی دولت ونزوئلا دارد.

وی گفت: آمریکا برنامه دارد تا به محض خروج من از کاراکاس برنامه تجاوز به خاک ونزوئلا را [از طریق خاک کلمبیا] با مشارکت سربازان خود ترتیب دهد.

رئیس جمهوری ونزوئلا افزود: من می دانم که به مرگ محکوم هستم لیکن در برابر باج خواهی ها و تهدیدها تسلیم نخواهم شد و از مردم ونزوئلا می خواهم تا از من پیروی کنند.

کد مطلب 1123030

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