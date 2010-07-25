"مرهم" در آخرین مراحل فنی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"مرهم" به تازگی پروانه نمایش دریافت کردهاست و هماکنون در مرحله تبدیل به نسخه 35 میلیمتری قرار دارد. با پایان یافتن مراحل فنی این فیلم سینمایی به زودی آماده نمایش میشود.
در"مرهم" طناز طباطبایی، رضا داودنژاد، محمدرضا داودنژاد، احترامالسادات حبیبیان و جمعی از نابازیگران ایفای نقش میکنند. داودنژاد این فیلم را با سرمایهگذاری مؤسسه رسانههای تصویری ساخته است.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: رضا شیخی، مدیرتولید: مرتضی تهرانی، صدابردار: محمدرضا حسینی، دستیاران کارگردان: رضا سخایی، سجاد سپهری، دستیار اول فیلمبردار: عباس رحیمی، مدیر تدارکات: محسن امجدی.
علیرضا داوودنژاد فیلمهای سینمایی "خانه عنکبوت" ،"نیاز"،"خلع سلاح" ، "بچههای بد"، "هوو"، "هشت پا"، "تیغزن" و... را کارگردانی کرده است.
نظر شما