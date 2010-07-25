سه دشت استان بوشهر در آستانه نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شاهپور رجایی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان اداره کل بارزسی استان افزود: دشت بوشکان در شهرستان دشتستان، دشت آبدان در شهرستان دیر و دشت جم و ریز در شهرستان جم قرار دارد که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.

وی اظهار داشت: به دلیل پایین رفتن آب های زیرزمینی در دشت آبدان آب شور در حال نفوذ به آبهای زیر زمین این منطقه است که به مرور زمان آب این دشت را شور خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر اضافه کرد: هم اکنون دشت بوشکان و جم و ریز شاهد بیلان منفی شدید آب بوده به طوری که این دشت را در فهرست بحرانی ترین دشت های استان قرار داده است .

رجایی با بیان این که هم اکنون حدود هشت هزار حلقه مجاز در استان بوشهر وجود دارد در خصوص چاه غیرمجاز این استان گفت: هم اکنون سه هزار و 600 چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که 220 میلیون متر مکعب آب از سفره های آب زیرزمینی برداشت می کنند.

وی با اشاره به تشکیل گروه های گشت و بازرسی در استان، اظهار داشت: با تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سراسر استان به خصوص مناطق کشاورزی، درصددیم تا از اضافه برداشت چاه های مجاز و برداشت چاه های غیرمجاز جلوگیری کنیم .

رجایی افت و شوری آب های زیرزمینی در اکثر دشت های استان را بسیار نگران کننده دانست و گفت: باید با مسدود کردن چاه های غیرمجاز جلوی برداشت بی رویه آب را گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با بیان این که آب مورد نیاز برای 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان، 720 میلیون متر مکعب است، افزود: از این میزان حدود 420 میلیون متر مکعب کمبود آب داریم .