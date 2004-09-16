ايران نمرات خوبي كسب كرده؛ اروپا و آمريكا بي جهت نگران هستند / فشارها انگيزه سياسي دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، "اسكات پترسون" كارشناس خاورميانه روزنامه كريستين ساينس مانيتور در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري مهر درباره احتمال شكايت ايران از شوراي حكام به دادگاه بين المللي لاهه گفت: ايران نمرات مثبتي كسب كرده است.



وي با تاكيد بر همكاري هايي كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته است، گفت: نمرات خوبي كه ايران در روند بررسي پرونده هسته اي كسب كرده ودرگزارش محمد البرادعي نيز نشان داده شده است، به خوبي مشخص مي كند كه پرونده هسته اي ايران بدون مشكلي در نشست ماه نوامبر شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي حل و فصل و بسته خواهد شد.

اسكات پترسون درباره فشارها و نگراني هاي بي مورد اروپا و آمريكا كه بيشتر ناشي از موضع گيري هاي سياسي است، اظهار داشت: آمريكا و اروپا سوالات كاملا فني و نه چندان با اهميت باقيمانده اي را كه آژانس اعلام كرده در حال بررسي بيشتر آنهاست، موضوع نگراني خود ساخته اند و همين امر سبب ايجاد جار و جنجال ها و تبليغات سياسي شده است.



كارشناس روزنامه كريستين ساينس مانيتور با تاكيد بر گام هايي كه ايران در راه حل و فصل موضوع پرونده هسته اي برداشته است، گفت: اگر موضوعات مربوط به غني سازي هم ميان ايران و آژانس حل شود موضوع ديگري باقي نمي ماند و پرونده در ماه نوامبر بسته مي شود.



پترسون درباره نقش آفريني منفي انگليس در نشست جاري شواري حكام و نقض تعهدات از طرف اروپايي ها و احتمال قطع گفتگو ها از سوي ايران به دليل فريب كاري فرانسه و انگليس و آلمان اظهار داشت: در اين ميان ايران اروپايي ها و اروپايي ها ايران را مقصر مي دانند. شايد واقعيت اين باشد كه هر دو طرف تاحدودي تعهدات خود را نقض كرده اند. اما نكته مهم و مورد نظر اين است كه بايد از راه گفتگو برنامه هاي هسته اي ايران را در راهي متعارف به جريان انداخت.

كارشناس كريستين ساينس مانيتور در ادامه درباره شروطي كه ممكن است ايران براي ادامه گفتگو با اروپا تعيين كند، گفت: شرط هايي كه ايران براي ادامه گفتگو قرار مي دهد حتما قابل قبول است و اين شرط گذاري امري كاملا عادي است. البته ممكن است براي از سرگيري گفتگو ها طرف اروپايي هم شرط و شروطي داشته باشد. اما ايران بايد همواره به خاطر داشته باشد كه اعتماد سازي امر مهمي است كه بايد انجام شود.



اسكات پترسون امضاي پروتكل الحاقي و تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم از سوي ايران را گام مهمي در راه اعتماد سازي خواند اما تاكيد كرد كه اگر ايران پروتكل 2+93 را تصويب نمايد جامعه جهاني از اجراي هميشگي آن اطمينان خواهد يافت و همين امر به ايجاد جو اعتماد و اطمينان كمك شاياني خواهد كرد.