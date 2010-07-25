الزام به انتقال 40درصد کارکنان دستگاهها از تهران تا پایان مرداد/ منع استخدام جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را موظف کردند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌جمهور متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و پیمانی را از اعتبارات دستگاه اجرایی استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاه‌های اجرای استان‌هایی که افراد منتقل می شوند، اضافه کند.

انتقال نیروهای قراردادی و منع جذب نیروی جدید



همچنین، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا پایان مرداد ماه سال 1389 حتی الامکان نسبت به انتقال نیروهای قراردادی با مأموریت‌ها و وظایف مربوط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور اقدام کرده و از جذب نیروی جدید خودداری نمایند.

انتقال کارکنان ساکن شهرهای اطراف تهران



بر اساس مصوبه دولت، نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستان‌های استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاه اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند.

خروج شرکت‌های دولتی تا پایان مرداد



طبق تصمیم دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند شرکت‌های دولتی را برابر فهرست پیوست تصمیم نامه مورخ 22/2/1389(مصوبه مربوط به انتقال 163 شرکت و دستگاه از تهران) تا پایان مرداد ماه سال 1389 از تهران منتقل کنند.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به انتقال حساب اینگونه شرکت‌ها اقدام کرده و دستگاه‌های اجرایی مسئول مجامع عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به اصلاح اساسنامه‌های آنها برای تغییر مرکز شرکت اقدام کنند.



دستگاه‌های اجرایی مسئول هدایت و نظارت بر نهاد‌های عمومی غیر دولتی نیز موظف شدند نسبت به انتقال سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته نظیر شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی تا پایان مرداد ماه سال 1389 اقدام کنند.

منع استخدام جدید



بر اساس بخش دیگری از مصوبه دولت، هر گونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران ممنوع است.



دستگاه‌های اجرایی همچنین موظفند نسبت به انتقال موسسات پژوهشی و آموزشی از تهران اقدام کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به انتقال حساب این موسسات به خارج از تهران اقدام کنند.

جواز انتقال بخشی از وزارتخانه‌ها به استان‌های همجوار



طبق مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به انتقال بخشی از وزارتخانه و ستاد مرکزی به اطراف تهران و استانهای همجوار تهران مانند قزوین و سمنان اقدام کنند.



دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به انتقال نیرو‌های داوطلب حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1389 اقدام کنند.



وزارتخانه‌ها و موسسات مستقل موظفند براساس احکام فوق،‌ برنامه‌ انتقال را به تفصیل شامل تعداد پست‌های منتقل شده، نیروی انسانی منتقل شده و ساختمان‌های تخلیه شده تهیه و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف بیست روز اعلام کنند.



همچنین دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران موظفند نسبت به اجرای آیین نامه دور کاری با اولویت اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش کنند.



کار گروه انتقال مسئولیت نظارت و تسهیل اجرای این تصمیم نامه را بر عهده دارد .



بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت این مصوبه امروز (3 مرداد 1389)‌ توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

