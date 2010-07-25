بررسی جدول رده بندی ادوار مختلف لیگ برتر/ استقلال برترین تیم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ حرفه ای فوتبال ایران به آخرین دوره از نخستین دهه برگزاریاش نزدیک میشود و در این 9 سال فعالیت 6 تیم موفق شده اند، لقب فاتح این جام پرحاشیه و در مواقعی فرسایشی را به خود اختصاص دهند و دست 18 تیم دیگر حاضر در ادوار مختلف این مسابقات در کسب عنوان قهرمانی خالی مانده است.
در ادوار گذشته این جام پرسپولیس در لیگ نخست و هفتم با قهرمانی در ثانیههای پایانی، دراماتیکترین قهرمانیها را از آن خود کرده و تیم سپاهان در لیگ دوم بهترین عنوان قهرمانی را از نظر فاصله امتیازی با تیم دوم جدول به خود اختصاص داده است. استقلال تهران هم تنها تیمی بوده که به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به تیم دوم جدول جامقهرمانی را بالای سربرده است.
در این بین تیم فوتبال استقلال تهران با اختلاف 17 امتیازی نسبت به پرسپولیس، صدرنشین جدول کلی 9 دوره گذشته لیگ برتر است و تیمهای سپاهان، ذوب آهن و پاس(تهران -همدان) ردههای بعدی را به خود اختصاص داده اند.
آبی پوشان تهرانی از نظر پیروزی هم تیم برتری لیگهای مختلف هستند و در بین تیمهایی که در همه ادوار لیگ حضور داشتند، کمترین باخت را داشته اند، 56 باخت در 270 بازی که یک باخت کمتر از سرخپوشان تهران بوده است.
بهترین خط حمله هم در این ادواره به استقلال اختصاص دارد، 413 گل زده در 270 بازی که میانگین تقریبی 5/1 گل در هر بازی است. سپاهان با 404 گل در رده دوم قرار دارد و پرسپولیس با 390 گل در رده سوم قرار دارد.
فجر یا مقاومت سپاسی که سالها به همراه غلامحسین پیروانی در لیگ ایران نتایج شگفت انگیزی را رقم میزد بیشترین تعداد تساویها را در لیگ در کارنامه دارد اما پس از 9 دوره حضور متوالی در لیگ، در لیگ دهم جای این تیم خالی است.
جدول رده بندی 9 دوره مختلف مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور و جدول کلی رده بندی این رقابتها به شرح زیر است:
