اقلیم کردستان عراق بهترین زمینه برای سرمایه گذاری تجار ایرانی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، شیخ جمال موزی با بیان اینکه ایران به عنوان بهترین و مطئمن ترین گزینه باری توسعه تعاملات اقتصادی با اقلیم کردستان عراق است، افزود: باید با همکاری و تعامل بین دوکشور از بسترهای موجود بهره گرفت.



وی، ادامه داد مسئولان عراقی درتلاش برای آسان سازی حضور تجار زنجانی در سلیمانیه عراق و فراهم کردن زمینه تجارت در این استان هستند.



موزی، به صادرات گندم تولیدی استان زنجان به عراق اشاره کرد و افزود: در زمان حاضر کردستان عراق مجوز وارد کردن گندم از این استان را کسب کرده است.



همچنین استاندار زنجان با بیان اینکه استان آمادگی صادرات گندم به کشور عراق را دارد، گفت: استان، آمده است تا کالاها و نیازهای دیگر کشور عراق مخصوصاً شمال عراق را در قالب بخشهای خصوصی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی با تسهیلات و کیفیت مرغوب صادر نماید.

محمد رئوفی نژاد در جلسه هیئت اقتصادی کردستان عراق در محل استانداری زنجان افزود: دولت آمادگی هرگونه حمایت های مادی و معنوی در بخش سرمایه گذاری را دارد.

وی با بیان اینکه فقط استان های مرزی نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور عراق باشد، ادامه داد: ‌استان آمادگی کمکهای همه جانبه در بخش های مختلف را دارد.

رئوفی نژاد به توانمندیها و ظرفیتهای گسترده ایران در عرصه های مختلف اشاره کرد و یادآور شد: استان علاقمند به گسترش همکاریهای گوناگون با کشورهای مختلف و به ویژه عراق است.

استاندارزنجان را یکی از فعالترین استان های کشور در زمینه ارتباط با کشورهای خارجی و توسعه صادرات دانست و افزود: عراق از جمله کشورهایی است که زنجان به دنبال افزایش ارتباطات با آن کشور است.

رئوفی نژاد به وجود پیوند عمیق و ناگسستنی مردم ایران با مردم عراق اشاره کرد و گفت: استان آمادگی دارد علاوه بر صادرات آرد و گندم، سایر اقلام مورد نیاز مردم کردستان عراق را تامین نماید؛ به گونه ای که توسعه روابط تجاری استان با عراق و مردم کردنشین این کشور در راستای پیوند عمیق دینی موجود بین دو کشور است.

وی با اشاره به فراهم بودن بستر و زمینه تجارت خارجی استان توسط دولت عدالت محور افزود: بخش مهم و عظیم همکاری تجاری این استان با کشورهای خارجی را بخش خصوصی به پشتیبانی دولت انجام می دهد.