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۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

"بیراهه" به بازار کتاب راه یافت

"بیراهه" به بازار کتاب راه یافت

کتاب "بیراهه" با عنوان فرعی "نقد اجتماعی در جامه فیلمنامه" نوشته علی فتحی (علی حاجعلیان) از سوی نشر گواهان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتحی در این فیلمنامه که دارای 39 صحنه است به مقولات اخلاق در جامعه، زیاده ‌طلبی، انحصارطلبی و خیانت می‌پردازد و کمرنگ شدن عناصر فرهنگساز چون انسانیت، گذشت،‌ عفت و ایمان را به نقد می‌کشد.

نویسنده در مقدمه کتاب عنوان کرده است: درک و درمان مسائل اجتماعی در گرو بررسی چند بعدی آن و شناسایی شبکه علل و دلایل آنهاست. انواع و اقسام مواد مخدر، ناهنجاریهای اجتماعی، فساد اخلاقی و... هر کدام به نوعی از "فقر" و "فقد ایمان" زاییده می‌شوند.  فقر عامل بسیاری از ناهنجاریها و اختلاف فاحش طبقاتی در جامعه بستر ساز آن است...

از فتحی تاکنون آثار متعددی در زمینه فیلمنامه منتشر شده است که از آن جمله می‌توان به "طالب بندری"، "بیراهه"، "معلم" و ... اشاره کرد.

کتاب "بیراهه" با شمارگان 2000 نسخه در 85 صفحه و به قیمت 1500 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1123088

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