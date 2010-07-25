"بیراهه" به بازار کتاب راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فتحی در این فیلمنامه که دارای 39 صحنه است به مقولات اخلاق در جامعه، زیاده ‌طلبی، انحصارطلبی و خیانت می‌پردازد و کمرنگ شدن عناصر فرهنگساز چون انسانیت، گذشت،‌ عفت و ایمان را به نقد می‌کشد.

نویسنده در مقدمه کتاب عنوان کرده است: درک و درمان مسائل اجتماعی در گرو بررسی چند بعدی آن و شناسایی شبکه علل و دلایل آنهاست. انواع و اقسام مواد مخدر، ناهنجاریهای اجتماعی، فساد اخلاقی و... هر کدام به نوعی از "فقر" و "فقد ایمان" زاییده می‌شوند. فقر عامل بسیاری از ناهنجاریها و اختلاف فاحش طبقاتی در جامعه بستر ساز آن است...

از فتحی تاکنون آثار متعددی در زمینه فیلمنامه منتشر شده است که از آن جمله می‌توان به "طالب بندری"، "بیراهه"، "معلم" و ... اشاره کرد.

کتاب "بیراهه" با شمارگان 2000 نسخه در 85 صفحه و به قیمت 1500 تومان منتشر شده است.