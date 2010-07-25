طرح سرشماری اتباع خارجی غیر قانونی در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم افشاری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز به کار این طرح در بیرجند، هدف از اجرای این طرح را تهیه بانک اطلاعاتی جامع و کامل از اتباع غیر قانونی مستقر در استان عنوان کرد.

وی همچنین تعیین تکلیف نهایی افراد را از دیگر اهداف اجرای این طرح دانست و افزود: هم اکنون تعداد سه هزار و 500 نفر اتباع خارجی به صورت قانونی که دارای مدارک اقامت در ایران هستند در خراسان جنوبی اقامت دارند.

افشاری به اجرای طرحی با نام شناسایی اتباع خارجی در کشور در سال 80 اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا افراد شناسایی شده دراین طرح می توانستند در مراحل بعد با مراجعه به ادارات کل اتباع در استان ها نسبت به تمدید کارت اقامت خود اقدام کنند که حدود یک میلیون نفر هستند.

وی با اشاره به اینکه بعد از اجرای این طرح در سال 80 برخی افراد به صورت غیر قانونی وارد کشور شده یا بعد از اتمام مدت اقامت در ایران به صورت غیر قانونی اقامت کرده اند، تصریح کرد: آمار دقیقی از این افراد در دسترس نبوده که در این زمینه وزارت کشور اقدام به اجرای طرح سرشماری اتباع خارجی غیر قانونی در کشور کرده است.

افشاری ادامه داد: افراد بعد از مراجعه به این مرکز بارکدی دریافت خواهند کرد که می توانند برای پیگیری های بعدی اعم از دادن کارت اقامت یا سایر مزایا اقدام کنند.

وی در خصوص اجرای طرح های خروج اتباع افاغنه از کشور، عنوان کرد: با اجرای طرح های مشترک با کمیساریای سازمان ملل هر روز نسبت به خروج آن دسته از اتباعی که قصد خروج از کشور را دارند اقدام می شود، این در حالیست که کمک های نقدی و غیر نقدی به این افراد صورت می گیرد.

افشاری طرح خروج خود معرف را از دیگر طرح های خروج افاغنه از کشور دانست و اظهار داشت: طرح دیگر طرح دستگیری اتباع غیر مجاز و فاقد مدرک است، که توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد.

به گفته وی طرح دستگیری اتباع غیر مجاز و فاقد مدرک هم اکنون به دلیل اجرای طرح سرشماری اتباع غیر قانونی اجرا نمی شود ومتوقف است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی مدت زمان اجرای این طرح در استان را 35 روز دانست و یادآور شد: کلیه افرادی که فاقد مدرک اقامت یا شناسایی هستند می توانند با مراجعه به این مرکز نسبت به دریافت بارکد خود اقدام کنند، در غیر این صورت مطابق با قانون مجرم شناخته شده و برخورد لازم با آنها صورت می گیرد.