تامین 20میلیون مترمکعب آب کشاورزان مینابی از صرفه جوئی سد استقلال

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جعفر زیر راهی بعدازظهر یکشنبه در نشست مشترک آب و کشاورزی استان گفت: دولت از تمامی ظرفیتهای موجود برای ارتقائ سطح معیشت کشاورز ان پر تلاش استفاده می کند.

زیرراهی عنوان کرد: به منظور ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی، میزان 2500 هکتاراز اراضی صیفی کاران شمال دشت میناب امسال زیر کشت می رود.

وی با بیان این موضوع که امروزه آب مهمترین عنصر وپایه اصلی توسعه است، گفت: مشارکت کشاورزان درفرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب کشاورزی ضروری است.

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان با قدردانی از کشاورزان صبور و مصمم استان هرمزگان گفت: آنچه که می تواند بستر رشد و رونق بخش کشاورزی را مهیا سازد، تغیر الگوی کشت و بهینه سازی روش های نوین آبیاری در بخش کشاورزی و تلاش در جهت بهره وری بیشتر ازمنابع آب استان است .

جعفر زیر راهی بااشاره به جلسات مشترک دو نهاد اجرایی دربخش کشاورزی گفت: شکل گیری مدیریت جامع و تدوین یک برنامه علمی مدون در بخش آب به ویژه در حوزه مدیریت مصرف و تقاضا بیانگر درک ضرورت همکاری های بیشتر سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای هرمزگان است که منجر به اقدامات موثردرجهت حل مشکلات کشاورزان شده است.

وی با ابراز خرسندی از تفاهم و همکاری دو جانبه سازمان جهادکشاورزی و شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: با تامین اعتباری معادل120 میلیون تومان قادر خواهیم بود از نیمه اول شهریورماه سال جاری تا پایان آذر ماه امسال میزان بیست میلیون آب با کیفیت مناسب به صیفی کاران شمال دشت میناب تحویل دهیم.

گفتنی است میزان 10میلیون متر مکعب آب از محل سد شمیل و از طریق خط انتقال به کشاورزان تحویل می شود و میزان ده میلیون مترمکعب آب مورد نیاز کشاورزان از محل سد استقلال میناب تامین می گردد .



در این جلسه به استناد به منابع آب موجود در سد استقلال میناب و سد شمیل با اولویت تامین آب شرب بندرعباس، بررسی راهکارهای استفاده بهینه از این منابع و چگونگی مصارف آن در مقابله و گذر از بحران خشکسالی و بی آبی و همچنین استفاده هر چه بهتر از آب مورد بررسی قرار گرفت.



در این جلسه مهندس حسین مویدی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه تعداد کشاورزان ذینفع و مجل جغرافیایی توزیع آب، چگونگی توزیع آب و پیش نیازهای لازم جهت تحویل آن از جمله لایروبی شبکه های انتقال، تعمیر و مرمت، تعمیر یا تعویض دریچه های آبگیر، بتن ریزی محل های آسیب دیده، بوته زنی جاده سرویس ها و سرویس دریچه های تنظیم کننده سطح آب را تشریح شد.



در ادامه جلسه چندین مصوبه به تصویب رسید که در آن معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان متعهد گردید زمینه های لازم در خصوص خریداری، حمل، نصب و آماده سازی دریچه های خروجی تحویل آب در سد شمیل از طریق پیمانکاران پیگیری و در اول شهریورماه 89 میزان یک هزار لیتر در ثانیه برابر با 10 میلیون مترمکعب آب از از سد شمیل جهت تامین آب اراضی قابل آبیاری و زیرپوشش شبکه آبیاری میناب متناسب با شرایط فنی کانال ها و خطوط انتقال تحویل نماید.



در مصوبه دوم مقرر شد، سازمان جهادکشاورزی استان متناسب با میزان آب تحویلی، اراضی قابل کشت و تشکلهای توزیع کننده آب را شناسایی و جهت انعقاد قرارداد به شرکت میناب رود معرفی نماید.



همچنین در مصوبه ای دیگر مقرر شد آب تخصیص یافته 20 میلیون مترمکعب باشد که 10 میلیون مترمکعب آن از سد شمیل و 10 میلیون مترمکعب باقی مانده از محل صرفه جویی آب در بخش حقابه بران در اختیار کشاورزان صیفی کار قرار گیرد.



در مصوبه چهارم آمده است که طبق اعلام نظر سازمان جهادکشاورزی استان میزان آب تخصیص یافته تنها نیاز آبی دو هزار و 500 هکتار از اراضی قابل کشت را تامین می نماید که توزیع آن متناسب با نظریه کارشناسی کارشناسان دو مجموعه و شرایط فنی کانالها خواهد بود.



در مصوبه پنجم این هم اندیشی متذکر شده است که با توجه به شرایط و محدودیت زمانی در کشت مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال تخصیص داده شده توسط معاونت محترم عمرانی استانداری هرمزگان به منظور آماده سازی شبکه و آب اندازی آن نیاز است که متناسب با محدودیت زمانی به نحوی که امکان آماده سازی مسیر باشد در اختیار شرکت آب منطقه ای هرمزگان قرار گیرد.



مصوبه ششم این جلسه پایان فصل کشت و تحویل آب را آذرماه دانسته و در ادامه آورده است؛ تحویل دهندگان آب ملزم به کشت گونه هایی متناسب با محدودیت زمانی تحویل آب خواهند بود و در پایان مدت تعیین شده آب قطع و شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان و شرکت بهره برداری میناب رود هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های ناشی از تخلف در کشت گونه هایی نامناسب محدوده زمانی ذکر شده نخواهد داشت.



در این هم اندیشی ناظر توزیع میزان آب تخصیص یافته شرکت میناب رود معرفی شده است و تحویل آب منوط به تحقق بندهای یک و 5 گردیده است.