2400 وسیله نقلیه در کرمان توقیف شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: پلیس کرمان طی هفته گذشته تاکنون در راستای برخورد با تخلفات رانندگی و با هدف کاهش تلفات اقدام به توقیف دو هزار و 465 وسیله نقلیه کرده است.

معاون فرماندهی نیروی انتظامی کرمان افزود: از مجموع این وسایل نقلیه متوقف شده هزار و 598 موتورسیکلت و 868 خودرو بوده است.

وی ادامه داد: بی توجهی به قوانین و به همراه نداشتن مدارک لازم، انجام حرکات مخاطره آمیز و بی توجهی به هشدار پلیس از دلایل توقیف این وسایل نقلیه بود است.

سرهنگ پریور گفت: طی هفته گذشته همچنین 212 کشته و زخمی به دلیل تصادفات رانندگی در استان کرمان اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: از این تعداد 10 نفر کشته و 202 نفر نیز زخمی شدند.

سرهنگ پریور اضافه کرد: سرعت و سبقت غیر مجاز و خواب آلودگی راننده از دلایل بروز این سوانح بوده است.

