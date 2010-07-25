جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی مهمترین نیاز استان کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی ظهر یکشنبه در سمینار فرمانداران استان کردستان اظهار داشت: جذب سرمایه گذاری های هر چه بیشتر بخش خصوصی در راستای ایجاد اشتغال و افزایش تولید، از جمله مهمترین نیازهای استان کردستان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: اشتغال و بیکاری از جمله مهمترین دغدغه های مردم استان کردستان به شمار می رود که لازم است فرمانداران و سایر مدیران ادارات و سازمانهای دولتی در راستای تسهیل هر چه بیشتر شرایط برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و توجه به این حوزه تلاش نمایند.

استاندار کردستان با اشاره به توانمندی های این منطقه در تمامی بخشها، بیان داشت: استان کردستان در تمامی حوزه ها دارای پتانسیلها و توانمندی های ارزشمندی است که امیدواریم با همکاری و همدلی هر چه بیشتر بین مردم و مسئولان زمینه برای جذب اعتبارات بیشتر و سرمایه گذاری در تمامی بخشها فراهم شود.

شهبازی در ادامه خواستار ارائه خدمت صادقانه از سوی مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان به مردم و کسب اعتماد آنها شد و گفت: مدیران استان باید این کار را در عمل ثابت کننند و شعار دادن هیچ نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.

وی با اشاره به نقش و جایگاه فرمانداران در راستای توسعه و ارتقا جایگاه استان کردستان در سطح کشور، خاطرنشان کرد: فرمانداران با حضور مستمرخود، روند اجرای پروژه ها را ازنزدیک پیگیری کنند و در این راستا زمینه را برای استفاده بهینه از امکانات و توانمندی های موجود فراهم کنند.

استاندار کردستان با اشاره به تکریم ارباب رجوع توسط مسئولین این استان گفت: همه ما خدمتگزاران مردم هستیم و باید به صورت شبانه روزی در این امر خطیر تلاش کنیم و هیچگونه کم کاری از سوی مسئولان استان در این بخش پذیرفته نخواهد شد.

شهبازی به تمدید مهلت جمع آوری شماره حساب سرپرست خانوارهای استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: با اتمام مهلت تعیین شده در تاریخ دوم تیرماه 89 و با عنایت به فصل برداشت محصولات کشاورزی در راستای رفاه حال مردم این استان و با موافقت وزارت رفاه و تامین اجتماعی زمان در نظر گرفته شده برای جمع آوری شماره حساب سرپرست خانوار ها در استان چهار روز تمدید شد.

وی خطاب به فرمانداران گفت: با اطلاع رسانی مناسب خود زمینه ای فراهم کنند افرادی که موفق به ثبت شماره حساب خود نشده اند،در اسرع وقت اقدام لازم را انجام دهند.