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۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی مهمترین نیاز استان کردستان است

جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی مهمترین نیاز استان کردستان است

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان جذب سرمایه گذاریهای بخش خصوصی را از جمله مهمترین نیازهای این استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی ظهر یکشنبه در سمینار فرمانداران استان کردستان اظهار داشت: جذب سرمایه گذاری های هر چه بیشتر بخش خصوصی در راستای ایجاد اشتغال و افزایش تولید، از جمله مهمترین نیازهای استان کردستان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: اشتغال و بیکاری از جمله مهمترین دغدغه های مردم استان کردستان به شمار می رود که لازم است فرمانداران و سایر مدیران ادارات و سازمانهای دولتی در راستای تسهیل هر چه بیشتر شرایط برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و توجه به این حوزه تلاش نمایند.

استاندار کردستان با اشاره به توانمندی های این منطقه در تمامی بخشها، بیان داشت: استان کردستان در تمامی حوزه ها دارای پتانسیلها و توانمندی های ارزشمندی است که امیدواریم با همکاری و همدلی هر چه بیشتر بین مردم و مسئولان زمینه برای جذب اعتبارات بیشتر و سرمایه گذاری در تمامی بخشها فراهم شود.

شهبازی در ادامه خواستار ارائه خدمت صادقانه از سوی مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان به مردم و کسب اعتماد آنها شد و گفت: مدیران استان باید این کار را در عمل ثابت کننند و شعار دادن هیچ نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.

 وی با اشاره به نقش و جایگاه فرمانداران در راستای توسعه و ارتقا جایگاه استان کردستان در سطح کشور، خاطرنشان کرد: فرمانداران با حضور مستمرخود، روند اجرای پروژه ها را ازنزدیک پیگیری کنند و در این راستا زمینه را برای استفاده بهینه از امکانات و توانمندی های موجود فراهم کنند.

استاندار کردستان با اشاره به تکریم ارباب رجوع توسط مسئولین این استان گفت: همه ما خدمتگزاران مردم هستیم و باید به صورت شبانه روزی در این امر خطیر تلاش کنیم و هیچگونه کم کاری از سوی مسئولان استان در این بخش پذیرفته نخواهد شد.

شهبازی به تمدید مهلت جمع آوری شماره حساب سرپرست خانوارهای استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: با اتمام مهلت تعیین شده در تاریخ دوم تیرماه 89 و با عنایت به فصل برداشت محصولات کشاورزی در راستای رفاه حال مردم این استان و با موافقت وزارت رفاه و تامین اجتماعی زمان در نظر گرفته شده برای جمع آوری شماره حساب سرپرست خانوار ها در استان چهار روز تمدید شد.

وی خطاب به فرمانداران گفت: با اطلاع رسانی مناسب خود زمینه ای فراهم کنند افرادی که موفق به ثبت شماره حساب خود نشده اند،در اسرع وقت اقدام لازم را انجام دهند.

کد مطلب 1123123

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