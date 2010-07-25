دنیای غرب در پی تحمیل علوم انسانی خود به دیگر جوامع است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه ‌قضائیه در جلسه امروز مسئولان عالی قضائی کشور افزود: برخلاف گفته عده‌ای، ما با علوم انسانی نه مخالفیم و نه حمله سازمان ‌یافته‌ای علیه علوم انسانی داریم. از گسترش علوم انسانی نیز بیمناک نیستیم.

آیت الله لاریجانی افزود: ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم، غرب آگاهانه یا ناآگاهانه، با تحمیل علوم انسانی با پیش‌فرضهای خاص خود ارزشهای جامعه لیبرالی را صادر می‌کند و کسانی که از این علوم انسانی موجود دفاع می‌کنند، نه این است که از نفس علوم انسانی دفاع می‌کنند که ما هم حامی جدی ترویج و توسعه آن هستیم بلکه از پیش‌فرضهای انسان‌شناسانه و هستی‌شناسانه خاص آن دفاع می‌کنند که کاملاً قابل تردید و بلکه غیرقابل قبولند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: این سخن و تحلیل نسبت به علوم انسانی که نیاز به توضیح فراوان دارد سخن کاملاً دقیقی است و اینکه دیده می‌شود در برخی رسانه‌های غربی و رادیوها و سایتها علیه عرایض اینجانب جهت‌گیریهای تندی کرده‌اند که نه از باب نقد عالمانه یک سخن است بلکه اولاً ناشی از این است که بسیار فراتر از فهم رسانه‌ای آنان است و از طرفی خوف آن دارند که اگر این بحث مهم در جهان اسلام زنده شود و بارگیری عالمانه شود و پیش‌فرضهای انسان‌شناسانه و هستی‌شناسانه آنان رو شود، علوم انسانی غربی با چالش‌ جدی روبرو شود. سالهاست که عینیت علوم انسانی به معنای پوزیتویستی آن، زیر سوال رفته است.

وی گفت: شنیده‌ام برخی از اساتید فلسفه غربی از عرایض بنده اظهار نگرانی کرده‌اند و برخی از نویسندگان رادیوهای غربی، این سخنان را ناشی از فلسفه‌ اسلامی که اکنون زوال پیدا کرده است، دانسته‌اند. در پاسخ این اتهامات می‌گویم «عذرک جهلک» اتفاقاً با پیروی از منطق عقل سلیم و در طلب حق، بنده و امثال بنده بهره وافی از وقت و عمرمان را در علوم انسانی غربی گذاشته‌ایم، ولی انصافاً و در جهت عکس آنها چنین کرده‌اند. آیا تحقیقات فیلسوفان بزرگ مسلمان همچون ملاصدرا و اصولیان بزرگی همچون محقق اصفهانی از آراء راسل، سارتر و هایدگر کمتر است. به نظر بنده قابل قیاس نیست.