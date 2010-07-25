امیدوارم به دیدار اول برسم/ بازیکنان جدید بزودی با تیم هماهنگ می شوند

آرش برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: اولین بازی لیگ همیشه و برای همه تیم‌ها دشوار است. تیم‌ها هماهنگی لازم را ندارند، از ترکیب و شرایط تیم‌های مقابل‌شان نیز خبردار نیستند و به همین خاطر با مشکلاتی روبه‌رو می شوند. با این حال امیدوارم اتفاقات هفته اول به سود استقلال رقم بخورد.

وی مشکل اصلی استقلال در هفته اول لیگ را ناهماهنگی بازیکنان و دوری برخی از بازیکنان به ویژه مهره‌های ملی پوش از تمرینات گروهی خواند و گفت: درست است که بازیکنان جدید و ملی پوش تمرینات کمی را کنار دیگر بازیکنان برگزار کرده‌اند اما همین بازیکنان آنقدر حرفه‌ای و بزرگ هستند که می توانند در زمان اندک خود را با دیگر بازیکنان هماهنگ کنند.

مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران ابراز امیدواری کرد این تیم از هفته اول با کسب سه امتیاز بازی گام اول را محکم بردارد، افزود: با اینکه تمرینات تیم ما دیرتر از دیگر تیم‌ها آغاز شد اما توانسته‌ایم به مرز آمادگی برسیم.

برهانی در خصوص شرایط تیم شهرداری تبریز نیز گفت: شهرداری تیم خوبی است که دیرتر از ما بازیهای خود را در لیگ دسته اول به اتمام رسانده و بازیکنانش نسبت به ما به شرایط مسابقه نزدیک تر هستند. با توجه به استقبال تماشاگران تبریزی بدون شک فردا دو تیم استقلال و شهرداری بازی زیبایی را به نمایش خواهند گذاشت.

مهاجم تیم فوتبال استقلال ابراز امیدواری کرد با رفع مصدومیتش بتواند در دیدار روز دوشنبه به میدان برود.

دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری تبریز و استقلال در هفته نخست دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر روز دوشنبه از ساعت 17:30 در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.