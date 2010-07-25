دولت مسیرهای شرق تهران را از بن بست خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی در جریان بازدید از محور بزرگراه شهید بابایی به بزرگراه امام رضا(ع) در شرق تهران خاطر نشان کرد : در شرق تهران برای عبور و مرور بن بستی وجود دارد که به خاطر وجود منطقه نظامی بعضاً آسایش مردم مختل شده است. بنابراین باید تصمیمی اتخاذ شود تا هم مشکلی برای دستگاههای نظامی پیش نیاید و هم مردم بتوانند به راحتی در این مسیر تردد کنند.



معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکاری مناسب برای خروج شرق تهران (مسیر پاکدشت - بزرگراه امام رضا)از بن بست، اظهار داشت: دولت با بررسی ابعاد مختلف این موضوع راهکار مناسب را به زودی اتخاذ خواهد کرد .



