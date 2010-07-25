مسابقات قرآنی در کشور افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی احمدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات فرهنگی هنری کشور درجمع خبرنگاران افزود: باید به فراخور شخصیت افراد و با توجه به شرایط زمانی، مکانی و سن افراد آموزش دینی داده شود.

وی گفت: سن مناسب به صورت کلی سن پنج سالگی است اما نباید در این بخش افراط داشت و آموزش‌ها باید آرام، آرام‌ و به تدریج ارائه شود که در این بین عنصر تشویق بسیار موثر است.

احمدی تصریح کرد: زمان و مکان برگزاری مسابقات، عوامل اجرایی، امکانات رفاهی و جوایز نیز در ترغیب انگیزه‌های جوانان موثر است. وی با یادآوری این نکته که قدردانی از کسانی که در مسابقات قرآنی شرکت می‌کنند با وجود اینکه رتبه‌ای هم کسب نکنند، ضرورت دارد، افزود: این‌ها نکاتی است که دین اسلامی به آن توجه ویژه‌ای دارد. احمدی خاطر نشان کرد: در این مسابقات پنج داور در بخش قرآنی با حساسیت ویژه‌ای داوری می‌کنند و آنچه که در قضاوت برای آنها مهم است، نحوه انجام مواردی است که از سوی داوران و برگزار کنندگان در نظر گرفته شده است.

احمدی یادآور شد: با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های فرهنگی جامعه دیده می‌شود، عمق بخشیدن در آموزش‌های مسائل دینی بهترین ابزار برای ایستادگی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از نظر کمی و کیفی باید مسابقات قرآنی با عبور از فیلترهای شهرستانی و استانی مدیریت شده باشد، گفت: اگر شرکت کنندگان به صورت مدیریت شده وارد مسابقات شوند، بازدهی بالاتری خواهد داشت.