آموزش قرآن باید از دوره ابتدایی صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر میرزایی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات فرهنگی هنری دانشجویان وزارت آموزش و پرورش افزود: استفاده از تلاوت‌های قاریان مصری برای قرائت درست قرآن و حفظ کامل ضروری

است.

میرزایی تصریح کرد: در بخش آموزش مفاهیم قرآنی به دانشجویان در شرایط فعلی در دانشگاه ‌ها چیزی به نام آموزش قرآن نداریم که باید در این بخش چاره‌اندیشی شود.

وی استفاده از شیوه‌های جدید و به‌روز را برای آموزش قرآن ضروری خواند و یادآور شد: در مسابقات قرآنی دانشجویان از دانشجویان چیزی خواسته می‌شود که به آنها آموزش داده نشد و آموزش‌های قرآنی که دانشجویان دارند همان چیزی است که در خانواده‌ها و در مقاطع مختلف تحصیل قبل از دانشگاه فرا گرفته شد.



میرزایی گفت: باید در شهرستان‌ها شرایط تعلیم قرآن به صورت کیفی فراهم شد تا دانشجویان علاقمند به صورت حرفه‌ای بتوانند استعدادها و علاقمندی خود را در این بخش به اثبات برسانند.

وی با بیان اینکه باید از دوره ابتدایی زمینه آموزش قرآن فراهم شود، اظهار داشت: بعد از مقطع راهنمایی دوره بهره‌برداری از آموزش‌های داده شده است.

داور هجدهمین دوره مسابقات فرهنگی هنری دانشجویان دانشکده‌های فنی کشور برگزاری این مسابقات و حضور دانشجویان کشور در این رقابت‌ها را مثبت ارزیابی کرد.

وی حضور در محافل قرآنی را برای جوانان به ویژه دانشجویان حرکتی مثبت برای معنوی‌ساز محافل دانشگاهی ارزیابی کرد و خواستار افزایش بیشتر این مسابقات در مراکزعلمی و دانشگاهی شد.