تیم مشاوران جوان مدیران مازندران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر یکشنبه در نشستی با مشاوران جوان فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان با اشاره به تشکیل تیم ۷۰ نفره مشاوران جوان مدیران استان، گفت: این مشاوران از میان جوانان نخبه و فرهیخته استان انتخاب خواهند شد.

وی یکی از اهداف مهم مدیریت استان را جوان گرایی اعلام کرد و افزود: پتانسیل خوبی در میان جوانان مازندران وجود دارد که باید از این ظرفیت در مسیر توسعه استان استفاده کرد.

ابراهیمی با اشاره به اهتمام ویژه دولت نهم و دهم به استفاده از جوانان، تصریح کرد: این رویکرد دولت در اعتماد به جوانان، فرصت مناسبی برای بروز و ظهور استعدادها و توانمندی های آنان محسوب می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار افزود: مازندران در حوزه برخورداری از زیرساخت های توسعه ای، به جایگاه واقعی خود نرسیده که باید با کمک جوانان به این مهم دست یابد.

وی با اشاره به جمعیت جوان استان، خاطرنشان کرد: شما جوانان می بایست با ورود در مسائل مختلف، با انجام کار کارشناسی و تحقیقات میدانی بدنبال رفع کاستی ها و مشکلات استان باشید.

