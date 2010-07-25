مستند مردان هور در قزوین کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عصر یکشنبه در مراسمی با حضور استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و خانواده های شهدا فیلمبرداری مستند تلویزیونی مردان هور با فیلمبرداری از سکانس اعزام به جبهه رزمندگان اسلام در سپاه پاسداران ناحیه قزوین آغاز شد.

در آستانه سی امین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی و خلق حماسه دفاع مقدس به منظور به تصویر کشیدن فداکاریهای ایثارگران استان قزوین و نقش پر تلاش مردان این منطقه در دفاع مقدس پروژه بزرگ مستند تلویزیونی مردان هور در سیمای مرکز قزوین ساخته می شود.

سید سعید سیدزاده تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی در مراسم آغاز این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: کار تحقیقات این مستند بیش از شش ماه طول خواهد کشید و یک گروه 800 نفری در ساخت آن مشارکت می کنند.

وی افزود: بخش کوچکی از جمع آوری اسناد و عکسها و فیلمهای مربوط به رزمندگان آغاز شده و مجموعه ای بالغ بر 100 هزار قطعه در این بخش جمع آوری خواهد شد.

سیدزاده تصریح کرد: کار تصویربرداری این مستند تلویزیونی در مدت یک سال در استانهای قزوین، کردستان و خوزستان انجام خواهد شد و برای مونتاژ این مستند نیز شش ماه زمان ÷یش بینی شده است.

تهیه کننده فیلم مردان هور یادآورشد: براورد هزینه ساخت این مستند ارزشمند حدود 10 میلیارد ریال است و این مجموعه در 26 قسمت 30 دقیقه ای برای پخش از شبکه استانی مرکز قزوین و شبکه دوم سیما آماده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: بدلیل گستردگی کار و موضوع این مستند تا 50 قسمت می تواند تهیه شود.

مجموعه مستند تلویزیونی مردان هور که دائره المعارف تصویری هشت سال دفاع مقدس بشمار می رود به نویسندگی و تهیه کنندگی سید سعید سیدزاده و کارگردانی فرهاد مختاری در صداوسیمای مرکز قزوین ساخته می شود.

همچنین رضا تیموری کار تصویر برداری، سعید فرزاد دستیار تصویر برداری، طاعی صدابرداری این مستند را برعهده دارند.