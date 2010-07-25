کار کمیته تحقیق سازمان ملل درباره غزه شبیه کمیته گلدستون است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، اعضای کابینه رژیم صهیونیستی در نشست هفتگی خود اقدام کمیته تحقیق سازمان ملل متحد درباره حمله اخیر نظامیان صهیونیست به کاروان کمک رسانی به غزه را به باد انتقاد گرفتند.

در این نشست که امروز یکشنبه در بیت المقدس اشغالی برگزار شد، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم مدعی شد که کمیته مشخص شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاری مشابه کمیته موسوم به گلدستون انجام می دهد که وظیفه تحقیق درباره جنایات صهیونیستها در حمله 22 روزه به غزه را عهده دار بود.

وی با طرح این ادعا که این کمیته تمایلات ضدصهیونیستی دارد، از تلاش تل آویو برای جلوگیری از گرفته شدن تصمیماتی علیه این رژیم از سوی کمیته مذکور خبر داد. نتانیاهو در عین حال مدعی شد که دولتش در حال مذاکره با بان کی مون در راستای همکاری با این کمیته است.

این در حالی است که خبرها از تغییر ریاست کمیته مذکور و انتخاب "جفری پالمر" نخست وزیر پیشین نیوزیلند از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به این سمت حکایت دارد.

در نشست امروز کابینه رژیم صهیونیستی همچنین شماری از وزیران، ضمن انتقاد از رویکرد کمیته تحقیق سازمان ملل متحد درباره حمله صهیونیستها به کاروان آزادی، خواستار همکاری نکردن دولت نتانیاهو با این کمیته و نیز جلوگیری از ورود اعضای آن به سرزمینهای اشغالی شدند.

خاطر نشان می شود بنا به گفته منابع اسرائیلی بان کی مون در دیدار اخیر خود با "بنیامین نتانیاهو" در نیویورک تقاضای وی در زمینه تشکیل نشدن کمیته تحقیق بین المللی برای بررسی وقایع کاروان آزادی را رد کرده است.