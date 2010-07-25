۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۳۸

از سوی باشگاه سپاهان ؛

هشتمین کتاب "جام برتر خلیج فارس در یک نگاه" منتشر شد

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان هشتمین کتاب " جام برتر خلیج فارس در یک نگاه" ویژه نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در پایان هشت دوره گذشته رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور توسط باشگاه فرهنگی ، ورزشی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان منتشر شده است، حاوی اطلاعات کامل و جامعی از فصل 88 - 89 لیگ برتر است.

هشتمین کتاب آماری لیگ برتر فوتبال ایران که در 516 صفحه منتشر شده است، شامل پیام استاندار اصفهان، مدیرعامل سپاهان، رئیس فدراسیون فوتبال، عکس ها و گزارش های آماری دیدارهای تیم های مختلف لیگ برتر، نمودارهای مقایسه ای ، اسامی بازیکنان، مربیان تیم های مختلف و ... است.

تیم فوتبال سپاهان در پایان نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد تا یکی از نمایندگان ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا باشد.

