ثبت تاریخ شفاهی دفاع مقدس در قالب هنر کاری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم در مراسم آغاز فیلمبرداری مستند تلویزیونی مردان هور که عصر یکشنبه در حسینیه شهید مطهری سپاه صاحب الامر(عح) قزوین برگزار شد، اظهار داشت: ساخت فیلم از دوران دفاع مقدس گام بلندی است برای تبدیل تاریخ شفاهی به یک فرهنگ مکتوب و انتقال به نسلهای آینده که ضرورت آن در این شرایط کاملا احساس می شد.

وی افزود: اگر قرار است به گذشته درخشان خود افتخار کنیم باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم و با ثبت خاطرات و تاریخ شفاهی رزمندگان باقی مانده و نیز خانواده شهدا از طریق هنر کاری ماندگار از خود بر جای گذاریم.

استاندار قزوین از حرکت ارزشمند صداوسیمای مرکز قزوین در ساخت مستند تلویزیونی از حماسه دفاع مقدس تقدیر کرد و گفت: به دلیل عظمت کار همه باید در تهیه این مستند همکاری کنند و استانداری هم از هیچ کمک و مساعدتی در اجرای طرح دریغ نخواهد کرد.

عجم خاطرنشان کرد: دفاع ارزشمند معنوی وتاریخی جوانان غیور میهن اسلامی باید در جایی ثبت و ضبط شود تا ماندگار بماند و هیچ حرکتی مانند فیلم مستند و آثار مکتوب جوابگوی این نیاز نیست.

در ادامه آیت الله اسلامی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با بیان گوشه ای از حماسه رزمندگان اسلام و جایگاه شهدا در نظام اسلامی گفت: یکی از حرکتهای ارزشمند برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن ساخت فیلمهای ارزشی از دوران دفاع مقدس است تا نسل جوان با شجاعت، ایثار و افکار بلند شهدا بیشتر آشنا شود.

وی افزود: یک کارهنری خوب می تواند تاثیری ماندگار بر روی نسلهای آینده داشته باشد و امیدواریم این فیلم مستند ضمن به تصور کشیدن شجاعت و ایمان رزمندگان استان بر روی نسل جوان هم تاثیر گذار باشد.