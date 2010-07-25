به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید جلال رضوی مهر، بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دغدغه‌ جدی روحانیت حل معضلات و مشکلات فرهنگی جامعه است، تصریح کرد: یکی از اسف‌بارترین معضلات فرهنگی حال حاضر کشور که در پایتخت نمود بیشتری هم دارد، مسئله بدحجابی است، بنابراین مسئولان فرهنگی باید هر چه سریع‌تر برای رفع این معضل تدابیری بیندیشند.



وی همچنین از راهپیمایی مبلغین و خانواده‌های آنان به منظور اعتراض به وضعیت فرهنگی جامعه خبر داد و گفت: این مراسم صبح روز دوشنبه از مقابل اداره کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.



رضوی مهر ادامه داد: با توجه به اهمیت توجه به مسئله عفاف و حجاب در جامعه و زمینه‌سازی ظهور حضرت حجت‌(عج)، رعایت حجاب و عفاف یکی از خواسته‌های دین مبین اسلام و آن حضرت محسوب می‌شود.



وی گفت: حجاب به عنوان یک مسئله دینی، در حکومت اسلامی قابل پیگری است، بنابراین مجریان حکومت وظیفه دارند مرزبان قوانین و موازین شرعی با رعایت شرایط زمان و مکان باشند.



مدیرکل امور دینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خاطرنشان کرد: از پدران و مادران در کشور اسلامی انتظار می‌رود، خون مقدس شهیدان و فریاد رسای مبلغان راستین اسلام ناب که پیشینه‌ای با اهداف ارسال رسل و انزال کتب آسمانی دارد را نادیده نگیرند و بدانند حفظ حرمت و رعایت موازین شرعی، نفی همگانی به دنبال دارد.



وی در پایان بر لزوم صیانت از مسائل دینی و فرهنگی و ارزش‌های اسلامی در جامعه تاکید کرد.