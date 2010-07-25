روند مرگ و میر مادران باردار رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمد اسلامی ظهر یکشنبه در سمینار آموزشی یکروزه بهداشت و تنظیم خانواده که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد با بیان اینکه کاهش مرگ و میر مادران یکی از اهداف توسعه جوامع مختلف به شمار می‌رود، اظهار داشت: میزان مرگ و میر مادران باردار در سال 1990 در هر 100 هزار تولد زنده حدود 90 نفر بود ولی در حال حاضر این میزان در کشور 24 و 6 دهم در هر 100 هزار تولد زنده است که باید تا سال 2015 به 18 تا 22 کاهش یابد.



وی توسعه امکانات بهداشتی و درمانی، پیشرفت تکنیک‌ها و افزایش کادر درمانی متخصص و کارآمد و سطح آگاهی خانواده‌ها، فاصله گذاری ایمن بین بارداری‌ها و سن مادر را از جمله عوامل کاهش مرگ و میر در مادران باردار برشمرد و افزود: بهترین زمان برای بارداری سن 18 تا 35 سالگی با فاصله زمانی 3 تا 5 سال است.



رئیس اداره تنظیم خانواده و جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، توسعه و گسترش مراکز بهداشتی و ایجاد پزشک خانواده در مناطق شهری و روستایی را از دیگر اقدامات انجام شده برای کاهش مرگ و میر مادران و تولد نوزاد سالم عنوان و تصریح کرد: در طرح پزشک خانواده که با استقبال مردم بویژه در مناطق روستایی همراه شده یک گروه بهداشتی و درمانی شامل پزشک و ماما، بهداشت و سلامت کودک و مادر تا زمان تولد و بعد از آن را مراقبت می‌کنند.



دکتر اسلامی ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌ها با هدف جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته را ضروری دانست و افزود: در حال حاضر میزان بارداری‌های ناخواسته که عوارض جسمی و بیماری‌های متعدد را به همراه دارد در مقایسه با سال 84 که 18و 6 دهم بوده کمتر گزارش شده است.



وی خاطرنشان کرد: میزان بارداری‌های ناخواسته در سال 84 در استان قم 32 درصد در سال بوده است که طبق تحققیقات انجام شده این رقم در حال حاضر به 17 درصد کاهش یافته است.



لازم به ذکر است در حال حاضر 120مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی علاوه بر کنترل تنظیم خانواده، بهداشت و سلامت مادر و نوزاد را در قبل و بعد از تولد پیگیری می‌کنند.



این گردهمایی با هدف تشریح راهکارهای نوین تنظیم خانواده و آموزش‌های مناسب دوران بارداری مادران و با حضور پزشکان و ماماهای استان قم برگزار شد.