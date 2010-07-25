تیم جوانان امارات برابر بحرین به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از دور مقدماتی دوازدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تهران عصر امروز یکشنبه با برگزاری یک دیدار در گروه اول در تالار هندبال ایران پیگیری شد.

در این دیدار که نتیجه آن در رده بندی این گروه برای مشخص شدن دو تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی تاثیرگذار بود تیم امارات با نتیجه نزدیک 34 بر 33 تیم بحرین را شکست داد.

در چارچوب این رقابت ها روز گذشته دو تیم کره و قطر در گروه اول بر رقیبان خود پیروز شده بودند. فردا دوشنبه در ادامه رقابت های قهرمانی جوانان آسیا دو مسابقه برگزار می شود که طی آن قطر به مصاف کره می رود و سوریه برابر ژاپن صف آرایی می کند.



دوازدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جام جهانی با حضور 7 تیم در تهران پیگیری می شود. تیم ایران در گروه اول این رقابت ها با تیم های امارات و بحرین هم گروه است.