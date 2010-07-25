اجازه نمی دهیم خدشه ای به مقاومت وارد شود / لزوم مجازات قاتلان حریری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سید حسن نصرالله در سخنانی که به طور مستقیم از شبکه های مهم لبنان و همچنین شبکه های مهم منطقه ای از جمله العربیه و الجزیره پخش می شد، خاطر نشان کرد : حزب الله به حفظ وحدت و امنیت و دولت وحدت ملی پایبند است.



نصرالله در بخشی از سخنان خود به توطئه های هدفمند بر ضد مقاومت اشاره و تاکید کرد : هرگز اجازه نخواهیم داد به وجهه مقاومت خدشه ای وارد شود.



دبیرکل حزب الله لبنان خطاب به دولت این کشور گفت : دولت باید زمانی که توطئه ای علیه مقاومت طراحی می شود، به مسئولیت خود در خنثی کردن آن عمل کند.



وی با انتقاد از عملکرد کمیته بین المللی تحقیق درباره ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان گفت : ما خواهان اجرای عدالت هستیم یعنی قاتلان شهید رفیق الحریری باید به سزای جنایت خود برسند.



نصرالله در عین حال به شهادتهای کذب درباره پرونده ترور رفیق الحریری اشاره کرد و گفت : برخی اعضای کمیته بین المللی تحقیق درباره ترور رفیق الحریری در شهادتهای ساختگی دست دارند.



دبیرکل حزب الله لبنان بر پایبندی به تمام آنچه سبب حفظ لبنان و مقاومت شود، تاکید کرد.

سید حسن نصرالله با هر گونه گفتگو و معامله بر سر مقاومت به مخالفت برخاست و مقاومت را مهمترین عامل بازدارندگی در برابر تهدیدهای مستمر و روزافزون رژیم صهیونیستی دانست.



مشروح سخنان دبیرکل حزب الله متعاقبا منتشر خواهد شد.