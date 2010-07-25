خط تولید پنلهای انرژی خورشید در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، استاندار یزد عصر یکشنبه در مراسم بهره‌ برداری از این خط تولیدی اظهار داشت: استان یزد روزانه 9 ساعت امکان استفاده از انرژی خدادادی نور خورشید را داراست.

وی با اشاره به بهره ‌مندی کشور ایران از انرژی خدادادی نور خورشید به ویژه استان یزد افزود: استان یزد به عنوان مرکز مطالعات انرژی خورشیدی کشور معرفی شده است.

وی بیان داشت: تولید برق بدون آلایندگی به صورت یکنواخت و بدون نیاز به سوخت، انرژی و آب فراوان از مزیتهای استفاده از این انرژی است.

فلاح ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالعات انجام شده در زمینه پتانسیلهای معدنی در ایران و قرارگیری استان یزد به عنوان کمربند ریلی و اتوبانی کشور عنوان کرد: استان یزد بالاترین میزان ذخایر معدنی کشور را داراست که به عنوان قطب صنعت و معدن ایران معرفی شده است.

وی خاطرنشان کرد: کشور ایران از نظر جغرافیایی و پتانسیلهای معدنی و صنعتی با قرارگیری در قلب خاورمیانه از جایگاه ممتازی برخوردار است.

فلاح‌ زاده افزود: با توجه به موقیعت ایران، بازارهای بکر و دست نخورده‌ ای در کشورهای آفریقایی و بازارهای بین ‌المللی برای توسعه صادرات کشور و به ویژه استان یزد وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی و اکتشاف زمینی در استان بیان داشت: به اتمام رسیدن عملیاتهای ژئوفیزیکی دگرگونی در توسعه تولید، پیشرفت صنعت و ارائه خدمات برتر ایرانی را به همراه دارد.

وی حضور مردم متدین، کارآفرین و سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف صنعت و معدن استان یزد را از عوامل موفقیت یزد در پیشرفت‌های صنعتی کشور برشمرد.

استاندار یزد در ادامه از افزایش 40 درصدی صادرات استان یزد در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات و موانع موجود بر سر راه کارخانه کابل‌های شهید قندی در گذشته ‌ای نه چندان دور اظهار داشت: تدابیر مدیران استانی، جلوگیری از ضایعات بی ‌رویه، افزایش صادرات و عقد قرارداد با کشورهای همسایه از عوامل برون رفت این واحد از مشکلات و توسعه و افزایش نرخ سهام این واحد صنعتی از 57 تومان به بالای 200 تومان در بازار بورس ایران است.

پرویز کاظمی افزود: برنامه ‌ریزی، آینده‌ نگری، مدیریت منابع و امکانات موجود در راستای بهره‌ برداری از منابع خدادادی و به ‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد از جمله راه‌ های رسیدن کشور ایران به قله‌ های توسعه و پیشرفت است.

خط تولید پنلهای انرژی خورشیدی در مجتمع شهید قندی یزد با ظرفیت 10 مگاوات و میزان سرمایه‌گذاری هشت ملیارد ریال و ایجاد اشتغال برای 40 نفر در سه شیفت کاری افتتاح شد.