خبرنگار مهر از یکی از کارمندان مرکز اطلاعات تلفن 118 قم کسب اطلاع کرد که ز زمانی که شرکت مخابرات به صورت خصوصی فعالیت میکندف فعالیتهای مرتبط با این شرکت به پیمانکاران واگذار میشود و پیمانکار جدید مرکز 118 قم برای کسب سود بیشتر میخواهد تعدادی از کارمندان این مرکز را اخراج کند.
این کارمند اظهار داشت: بیشتر کارمندان این مرکز 10 تا 15 سال سابقه فعالیت در شرکت مخابرات قم را دارند و با وجود خصوصیشدن شرکت مخابرات، هنوز خود را کارمند این شرکت میدانند.
وی اضافه کرد: کارمندان مرکز 118 نسبت به بیتوجهی پیمانکار مربوطه اعتراض دارند و تمایلی به کار کردن در چنین فضایی را ندارند به همین دلیل مرکز 118 پاسخگویی تلفنهای مردمی نیست.
برخی شهروندان قمی نیز طی تماسی با دفتر خبرگزاری مهر در این استان از عدم جوابگویی مرکز اطلاعات 118 قم ابراز نگرانی کردند.
پیگیری خبرنگار مهر در حالی است که سیستم پاسخگویی مرکز اطلاعات تلفن 118 قم فقط این جمله «با سلام، به علت ترافیک بالای خطوط از پاسخگویی معذوریم. لطفا چند دقیقه دیگر تماس بگیرید.» را برای تماس گیرندگان پخش میکند.
قم - خبرنگار مهر: مرکز اطلاعات تلفن 118 قم به دلیل اعتراض کارمندان این مرکز با پیمانکار جدید، از صبح امروز پاسخگوی تلفنهای مردمی نیست.
خبرنگار مهر از یکی از کارمندان مرکز اطلاعات تلفن 118 قم کسب اطلاع کرد که ز زمانی که شرکت مخابرات به صورت خصوصی فعالیت میکندف فعالیتهای مرتبط با این شرکت به پیمانکاران واگذار میشود و پیمانکار جدید مرکز 118 قم برای کسب سود بیشتر میخواهد تعدادی از کارمندان این مرکز را اخراج کند.
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