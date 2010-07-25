به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابتهای کشتی آزاد جوانان جهان از عصر امروز یکشنبه در شهر بوداپست مجارستان آغاز شده است که طی آن محمد یوسفی در وزن 66 کیلوگرم به دیدار رده بندی راه یافت و بهنام احسان پور، مسعود فیض الهی و حامد اسدی در اوزان 55 و84 و120 کیلوگرم از کسب مدال بازماندند.

بر این اساس نتایج دیدارهای کشتی گیران کشورمان تا این لحظه به شرح زیر است:

وزن 55 کیلوگرم (34 نفر)

بهنام احسان پور :

دور اول استراحت داشت. دور دوم با سالواتوره مانی نو از ایتالیا با نتایج ( 4 بر صفر و 4 بر صفر) به پیروزی رسید. دور سوم با ولادمیر خنچی گاشویلی از گرجستان با نتایج (یک بریک و یک بر5) شکست خورد.

* با توجه به پیروزی حریف گرجستانی مقابل کشتی گیر روس احسان پور به گروه بازنده ها رفت.

دورچهارم(گروه بازنده ها) با جوزف مولنار از مجارستان با نتایج( 4 بریک و 3 برصفر) به پیروزی رسید.

دور پنجم (گروه بازنده ها) با ایگور خاوالزی از اوکراین با نتایج( 2 بریک، 2بر2 ویک برصفر) شکست خورد و شانس کسب مدال برنز را از دست داد.

* درا ین وزن خنچی گاشویلی از گرجستان و طغرل عسکراف از آذربایجان فینالیست شدند.

وزن 66 کیلوگرم ( 34نفر)

محمد یوسفی

دور او ل استراحت داشت

دور دوم با صمد اوماروف ازقزاقستان با نتایج ( 2 برصفر و یک برصفر) به پیروزی رسید.

دور سوم با الکساندر پومجالوس از لتونی با نتایج( 7 برصفر و 7 برصفر) به پیروزی رسید.

دور چهارم(مرحله یک چهارم نهایی) با مصطفی کایا از ترکیه با نتایج (6برصفر و4 بریک) به پیروزی رسید.

دور پنجم (مرحله نیمه نهایی) با آلن گوگایف از روسیه با نتایج (صفربریک، یک برصفر و چهار برصفر) شکست خورد و به دیدار رده بندی راه یافت.

* وی امشب برای کسب مدال برنز با پاراوین رانا از هند روبرو می شود. در این وزن تاکورو تاناکا از ژاپن و آلن گوگایف از روسیه فینالیست شدند.

وزن 84 کیلوگرم (25 نفر)

مسعود فیض الهی

دور اول استراحت داشت. دور دوم با کوهی تانامورا از ژاپن با نتایج ( در حالی که تایم اول را بانتیجه 7 بر5 پیش بود با ضربه فنی) به پیروزی رسید. دورسوم(مرحله یک چهارم نهایی) با آندری والایف از روسیه با نتایج (4 بر5 و صفربر 6 ) شکست خورد.

* با توجه به پیروزی حریف روس مقابل کشتی گیررومانی در مرحله نیمه نهایی فیض الهی به گروه بازنده ها رفت.

دورچهارم (گروه بازنده ها) با ساب خانجان توش پولاروف از ازبکستان با نتایج( صفربر6 و صفربر2) شکست خورد و از کسب مدال برنز بازماند.

* در این وزن آندری والایف از روسیه و ابراهیم بلوک باسی از ترکیه فینالیست شدند.

وزن 120 کیلوگرم (18 نفر)

حامد اسدی:

دور اول با گئورگی ساکانیلیدزه از گرجستان با نتایج (صفربریک و صفر بر2 ) شکست خورد.

* با توجه به شکست کشتی گیر گرجستانی مقابل حریف ترکیه ای در مرحله یک چهارم نهایی اسدی از دور رقابتها کنار رفت.

* در این وزن کشتی گیران مردین کوشخوف از اوکراین وطاها اکگول از ترکیه فینالیست شدند.

نفرات برتر چهار وزن دوم و تیم قهرمان این رقابتها امشب مشخص می شوند.

تیم ایران دیروز شنبه در چهار وزن نخست این مسابقات توسط عرفان امیری در وزن 96 کیلوگرم صاحب یک مدال برنز شده بود.