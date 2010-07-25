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۳ مرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۵۹

جشن پیراهنی که جنجال ساز شد/ اعلام حمایت ذوب آهن از سعیدلو

جشن پیراهنی که جنجال ساز شد/ اعلام حمایت ذوب آهن از سعیدلو

کانون هواداران باشگاه ذوب آهن در واکنش به خبر اعتراض هواداران این تیم به حضور سعیدلو در جشن پیراهن تیم سپاهان با صدور بیانیه‌ای ضمن تکذیب این موضوع حمایت خود را از ریاست سازمان تربیت بدنی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی سفر علی سعیدلو، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی به شهر اصفهان جهت شرکت در جشن پیراهن تیم فوتبال سپاهان خبری پخش و منتشر شد مبنی بر اینکه تعدادی از هواداران منتسب به باشگاه ذوب آهن اصفهان نسبت به حضور معاون رئیس جمهور در این مراسم اعتراض کرده و خواستار تذکر رئیس جمهور به وی در ارتباط با برخورد دوگانه و تبعیض آمیز با این دو باشگاه اصفهانی شده‌اند.

به دنبال انتشار این خبر کانون هواداران باشگاه ذوب آهن اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای رسمی ضمن تکذیب انتساب هواداران معترض به این باشگاه اعلام کرد: هواداران ذوب آهن که همواره از جمله با اخلاق‌ترین و بهترین هواداران فوتبال کشور بوده و این موضوع را بارها در عمل نیز ثابت کرده‌اند، ضمن اعلام حمایت از ریاست سازمان تربیت بدنی حضور دکتر سعیدلو در راس سازمان ورزش کشور را باعث و بانی حرکت‌های نوین و تحول در ساختار ورزش کشور دانسته و اعتقاد دارند که با برنامه ریزی مدون ایشان ورزش ایران گام به سوی آینده‌ای روشن برمی دارد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: کانون هواداران باشگاه فرهنگی و ورزشی ذوب آهن یکی از مهمترین دلایل موفقیت خود در فصل ورزشی 89 - 88 را حمایت‌های اصولی سازمان تربیت بدنی از این باشگاه می داند و امید دارد این ارتباط دوسویه همواره تداوم داشته باشد.

کد مطلب 1123246

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