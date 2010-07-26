واگذاری اولین سری مسکن مهر در استان قزوین

نادر محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: یک هزار واحد مسکونی مهر در استان از آذر ماه امسال بتدریج به متقاضیان واگذار می شود.

محمدزاده تصریح کرد: واحدهای مسکن مهر توسط تعاونیها احداث می شود و تحویل نیز توسط تعاونیها به اعضا صورت خواهد گرفت که اولین سری واحدهای مسکونی مهر در شهر آبیک و جنوب شهر محمدیه و بخشی از تاکستان به افراد واگذار خواهد شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان امسال در تمامی شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت واحدهای مهر به ترتیب آماده شدن توسط تعاونیها به اعضا تحویل شود.

محمد زاده پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در استان را خوب ارزیابی کرد و افزود: پیشرفت کار در شهرهای مختلف متفاوت است اما بیش از 20 هزار واحد از مرحله فنداسیون گذشته، 12 هزار واحد در مرحله اسکلت بندی و هشت هزار واحد در مرحله سقف است و نزدیک به پنج هزار واحد هم در مرحله سفت کاری قرار دارد.

وی افزود: با سرعت مناسب طرح مسکن مهر امیدواریم تا پایان آذر ماه یک هزار واحد مسکونی تکمیل شده و تحویل متقاضیان شود.

محمد زاده گفت: تمامی واحدهای مسکن مهر در استان قزوین از مرحله فنداسیون گذشته است.

وی ساخت صنعتی طرح مسکن مهر را از ویژگیهای آن برشمرد و اضافه کرد: صنعتی سازی موجب کاهش هزینه ها و تسریع در ساخت و نیز افزایش مقاومت و استحکام بنا می شود.

سهمیه استان قزوین در بخش مسکن مهر 18 هزار واحد است.