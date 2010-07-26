به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای کشتی آزاد جوانان جهان که روزهای شنبه ویکشنبه با حضور 212 کشتی گیر از بیش از 50 کشور دنیا در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد، محمد یوسفی در وزن 66 کیلوگرم وعرفان امیری در وزن 96 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.

در پایان این رقابتها تیم روسیه با 70 امتیاز قهرمان شد و تیم های آذربایجان، گرجستان، ترکیه، ایران، آمریکا، ژاپن، اوکراین ومجارستان به ترتیب با 50، 49، 42، 33، 26 ، 24 ، 23 و 22 امتیاز دوم تا نهم شدند.

تیم کشتی آزاد جوانان ایران از سال 80 تا 87 در این رقابتها نایب قهرمان شده بود و سال گذشته در رقابتهای جهانی ترکیه با کسب سه مدال طلا و دو برنز پس از تیمهای روسیه و آذربایجان در جایگاه سوم قرار گرفته بود.

بر این اساس نتایج دیدارهای کشتی گیران کشورمان دراین رقابتها به شرح زیر است:



50 کیلوگرم:(21 نفر) عبدالله فولادوند هفتم شد.

دور اول: عبدالله فولاوند (ایران) - مارک لیوتل (آلمان) (یک برصفر، 6 بر صفر) برنده ایران

دور دوم: عبدالله فولادوند (ایران) - ازبیک کان گوشلو (ترکیه) (3 بریک،4 بر6، 4 برصفر) برنده ایران

دور سوم(مرحله یک چهارم نهایی): عبدالله فولادوند(ایران)- نجات مراد اف(آذربایجان) (یک بر3، یک برصفر، یک بریک) برنده آذربایجان

* با توجه به شکست کشتی گیر آذربایجانی در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف روس عبدالله فولادوند از حضور در گروه بازنده ها بازماند و شانس کسب مدال برنز را از دست داد. در این وزن زاکرولا دادیف از روسیه و لاشا تالاخیدزه از گرجستان اول و دوم شدند.کشتی گیرانی از آذربایجان و مولداوی مشترکا سوم شدند.

وزن 55 کیلوگرم:(34 نفر) بهنام احسان پور هشتم شد.

دور اول استراحت داشت

دور دوم با سالواتوره مانی نو از ایتالیا با نتایج ( 4 بر صفر و 4 بر صفر) به پیروزی رسید.

دور سوم با ولادمیر خنچی گاشویلی از گرجستان با نتایج (یک بریک و یک بر5) شکست خورد.

* با توجه به پیروزی حریف گرجستانی مقابل کشتی گیر روس احسان پور به گروه بازنده ها رفت.

دور چهارم(گروه بازنده ها): با جوزف مولنار از مجارستان با نتایج( 4 بریک و 3 برصفر) به پیروزی رسید.

دور پنجم (گروه بازنده ها): با ایگور خاوالزی از اوکراین با نتایج( 2 بریک، 2بر2 ویک برصفر) شکست خورد و شانس کسب مدال برنز را از دست داد.

* درا ین وزن خنچی گاشویلی از گرجستان و طغرل عسکراف از آذربایجان اول ودوم شدند.رسول ماشاژوف از روسیه و ابراهیم محمد از مصر مشترکا به مقام سوم رسیدند.



60 کیلوگرم:(31 نفر) مهران نصیری دوازدهم شد.

دور اول: مهران نصیری (ایران) - استراحت

دور دوم: مهران نصیری (ایران) - اویبک کمال اف (ازبکستان) (یک برصفر، یک برصفر) برنده ایران

دور سوم(مرحله یک چهارم نهایی): مهران نصیری (ایران) - امید ممدوف (آذربایجان) (یک بریک، یک بر3) برنده آذربایجان

دور چهارم(گروه بازنده ها): مهران نصیری (ایران) - یاشاهیرو سوزوکی(ژاپن)(2بر3، 4 بر3 ، یک بر7) برنده ژاپن

* مهران نصیری با توجه به شکست مقابل یاشاهیرو سوزوکی از ژاپن در گروه بازنده ها شانس کسب مدال برنز را از دست داد.

* قاضی عبدلیف از روسیه و امید ممدوف از آذربایجان اول و دوم شدند. در این وزن کشتی گیرانی از ژاپن و گرجستان مشترکا سوم شدند.

وزن 66 کیلوگرم:( 34نفر) محمد یوسفی سوم شد.

دور اول استراحت داشت

دور دوم با صمد اوماروف ازقزاقستان با نتایج ( 2 برصفر و یک برصفر) به پیروزی رسید.

دور سوم با الکساندر پومجالوس از لتونی با نتایج( 7 برصفر و 7 برصفر) به پیروزی رسید.

دور چهارم(مرحله یک چهارم نهایی) با مصطفی کایا از ترکیه با نتایج (6برصفر و4 بریک) به پیروزی رسید.

دور پنجم (مرحله نیمه نهایی) با آلن گوگایف از روسیه با نتایج (صفربریک، یک برصفر و چهار بر صفر) شکست خورد و به دیدار رده بندی راه یافت.

دور ششم(دیداررده بندی) با پاراوین رانا از هند با نتایج(یک برصفر و 2 برصفر) به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

* در این وزن آلن گوگایف از روسیه و تاکورو تاناکارا ژاپن اول ودوم شدند. محمد یوسفی از ایران و آنتون آفاناسیوف از بلاروس مشترکا سوم شدند.



74 کیلوگرم:(26 نفر) رضا افضلی پنجم شد.

دور اول: رضا افضلی (ایران) - استراحت

دوردوم: رضا افضلی (ایران) - ماتیوس بارانویسکی (لهستان) (یک برصفر، 3 بریک) برنده ایران

دور سوم (مرحله یک چهارم نهایی): رضا افضلی (ایران)- داویت ختاشویلی (گرجستان) (یک برصفر، یک بریک ، صفر بریک) برنده گرجستان

دور چهارم(گروه بازنده ها): رضا افضلی(ایران)- لی وانگ(چین) (یک برصفر، یک برصفر) برنده ایران

دور پنجم(دیدار رده بندی): رضا افضلی (ایران) - آرسن شالایف (روسیه) (صفر بر2، یک برصفر، یک بر2)

* در این وزن داویت ختاشویلی از گرجستان وسونردیمیرتاس از ترکیه اول ودوم شدند. کشتی گیرانی از روسیه و آذربایجان مشترکا سوم شدند.



وزن 84 کیلوگرم: (25 نفر) مسعود فیض الهی هفتم شد.

دور اول استراحت داشت

دور دوم با کوهی تانامورا از ژاپن با نتایج ( در حالی که تایم اول را بانتیجه 7بر5 پیش بود با ضربه فنی ) به پیروزی رسید.

دورسوم(مرحله یک چهارم نهایی) با آندری والایف از روسیه با نتایج (4 بر5 و صفربر 6 ) شکست خورد.

* با توجه به پیروزی حریف روس مقابل کشتی گیررومانی در مرحله نیمه نهایی فیض الهی به گروه بازنده ها رفت.

دور چهارم(گروه بازنده ها)با ساب خانجان توش پولاروف از ازبکستان با نتایج( صفربر6 و صفربر2) شکست خورد و از کسب مدال برنز بازماند.

* دراین وزن آندری والایف از روسیه و ابراهیم بلوک باسی از ترکیه اول و دوم شدند. کریس میخائیل پری از آمریکا و ساب خانجان توش پولاروف از ازبکستان مشترکا سوم شدند.



96 کیلوگرم:(23 نفر) عرفان امیری سوم شد.

دور اول: عرفان امیری (ایران) - بو وانگ ( چین) (یک برصفر، یک برصفر) برنده ایران

دور دوم: عرفان امیری (ایران) - تورنیک خیدشویلی (گرجستان) (یک برصفر، 3 برصفر) برنده ایران

دور سوم(مرحله یک چهارم نهایی): عرفان امیری(ایران) - آدام فیلپ زاک(لهستان) (5 برصفر، 3 برصفر) برنده ایران

دور چهارم(مرحله نیمه نهایی): عرفان امیری(ایران) - شامیل احمد اف(روسیه) (صفربریک، صفربرچهار) برنده روسیه

دور پنجم(دیداررده بندی): عرفان امیری(ایران) - شامیل دیبیراف(اوکراین)( 2 برصفر، یک بر3، 3 برصفر) برنده ایران

* شامیل احمد اف از روسیه و اصلان آلباروف از آذربایجان در این وزن اول و دوم شدند و نمایندگان ایران و ترکیه مشترکا سوم شدند.