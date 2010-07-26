توقف تولید لامپهای پر مصرف در کشور تا سال 92

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، سید علی بربند در حاشیه برگزاری همایش ابتکار افزود: لامپهای پر مصرف نسبت به لامپهای کم مصرف 10 برابر بیشتر انرژی برق را مورد استفاده قرار می دهند در حالیکه میزان بازدهی هر دو کالای الکتریکی یکسان است.

این مسئول لامپهای پر مصرف وارداتی را بار اضافی موجود در انبارهای سایر کشورها دانست و خاطرنشان کرد: تصویب قوانینی بازدارنده پیرامون استفاده از لامپهای پر مصرف از سویی و گرانی برق از طرفی دیگر ضمن ایجاد منع قضایی، رغبت برای استفاده از این کالای پر مصرف در سایر ملل را از بین برده است.

وی ادامه داد: به همین جهت لامپهای پر مصرف تولید شده توسط کارخانجات کشورهای اروپایی و حتی دپو شده در انبارهای کشورهای عربی راهی ایران شده که بروز این امر را می تواند به عنوان حربه ای برای وارد آوردن خسارت به بدنه تولید و توزیع برق کشور نیز قلمداد کرد.

بربند از توقف تولید لامپهای پرمصرف تا سال 92 در ایران خبر داد و افزود: در حال حاضر خطوط تولیدی در کشور به ساخت لامپهای پر مصرف مشغول هستند اما این روند تا سال 92 کاملا متوقف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق نواحی استان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که چرا این توقف از همین امروز صورت نمی گیرد، اظهار داشت: در بسیاری از این کارخانجات تولیدی، سرمایه های صنعتگران در جریان است و کارگرانی نیز مشغول به کار هستند که توقف یکباره در این بحث می تواند تبعات منفی بسیاری در پی داشته باشد.

این مسئول با بیان اینکه در مسیر تغییر روند تولید کارخانجات تولید لامپهای رشته ای به کم مصرف کمکها مالی در نظر گرفته می شود، عنوان کرد: تا کنون نزدیک به 20 کارخانه تولید لامپهای رشته ای با دریافت وام روند ساخت محصولات خود را به تولید لامپهای کم مصرف تغییر داده اند.