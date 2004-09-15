فردا سه كشور اروپايي متن جديدي را به غير متعهد ها ارائه مي كنند

با ارائه متن اصلاحي گروه كشورهاي غير متعهد در باره قطعنامه شوراي حكام ، سه كشور اروپايي قرار است تاصبح فردا پس از بررسي اين پيشنهادها ، متن جديدي را به عنوان پيش نويس قطعنامه مورد تائيد خود به تروئيكاي نم ارائه نمايند.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين كشورهاي غير متعهد ساعت 9 صبح فردا نيز با تشكيل جلسه اي به بحث و تبادل نظر در مورد اين متن خواهند پرداخت تاپس از جمع بنديهاي لازم اين پيش نويس تا شامگاه پنج شنبه بصورت رسمي در دبيرخانه آژانس ثبت شود. در عين حال يكي از كاركنان آژانس احتمال بطول انجاميدن جلسات در روزهاي شنبه و يكشنبه را نبز منتفي ندانست، اما گفت: بدليل برگزاري كنفرانس "ابتكار تقليل تهديد جهاني" در روزهاي شنبه و يكشنبه كه به موضوعات امنيتي مربوط به مواد هسته اي مي پردازد و نيز آغاز كنفرانس عمومي آژانس در روز دوشنبه دبيرخانه به تسريع در پايان نشست شوراي حكام تاكيد دارد.