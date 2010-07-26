بهای بلیط اتوبوس در گرگان و حومه افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علی اکبر جلیلی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، بهای بلیط اتوبوس در این شهر را 400 ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: روزانه بین 30 تا 40 هزار نفر با 90 دستگاه اتوبوس در گرگان و حومه جابجا می شوند که این تعداد اتوبوس جوابگوی نیازها نیست.

وی خاطرنشان کرد: بررسی مسیرهایی که نیاز به برقراری سرویس اتوبوس دارد براساس درخواست شهروندان است و در برخی مسیرها زمانبدی شده است.

جلیلی طرح زمانبندی مسیرهای را از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه برشمرد و گفت: این طرح در برخی مکانها موفق بوده است.

معاون سازمان اتوبوسرانی گرگان و حومه به برخی خسارتهایی که از سوی بعضی از مسافران به این ناوگان وارد می شود، اشاره کرد و گفت: خرابی صندلیها از جمله این خسارتهاست که هزینه فراوانی برای این سازمان دارد.

وی یادآور شد: انتخاب مسیر ایستگاه های اتوبوس بر عهده واحد شورای ترافیک شهرستان است که در این زمینه مجوز داده می شود.