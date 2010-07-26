محمدتقی حق‌بین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درخواست انجمن از وزارت ارشاد برای اختصاص فضایی برای معرفی آثار حوزه دین ناشران کودک و نوجوان در نمایشگاه مذکور، گفت: خوشبختانه این درخواست با موافقت وزارت ارشاد روبرو شده است.

وی افزود: این اولین حضور ناشران کودک و نوجوان در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم خواهد بود و امیدوارم هم برای آنها و هم برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه موفقیت‌آمیز باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان اضافه کرد: در این نمایشگاه 50 ناشر عضو انجمن بیش از 800 عنوان از کتاب‌های جدید خود را در حوزه قصه‌های قرآنی و آثار مذهبی با تخفیف 20 درصد عرضه خواهند کرد.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از 23 ماه شعبان تا 23 ماه مبارک رمضان (13 مرداد تا 12 شهریور) در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.