خشایار الوند، فیلمنامهنویس مجموعههای طنز شبانه در ارزیابی مجموعههای شبانه به خبرنگار مهر گفت: دلیل موفقیت مجموعههای شبانه طنز این بود که مردم نیاز به دیدن مجموعههای طنز و شاد داشتند. در واقع کمبود این نوع مجموعهها در تلویزیون احساس میشد و پخش این سریالها منجر به آمار بالای مخاطبان شد که حتی این مسئله در افزایش آگهیهای تلویزیون نیز دیده میشد.
وی در ادامه افزود: اما دلیل موفقیت مجموعههای ملودرام در میان مخاطبان این است که این سریالها یک قصه اجتماعی و پیوسته را به تصویر میکشند و مردم هم آن را هر شب پیگیری میکنند. سیستم پخش باعث میشود مخاطبان عادت کنند تا این مجموعهها را ببینند، اما این مسئله در مجموعههای هفتگی رخ نمیدهد چون تماشاگر عادت نمیکند سریال را دنبال کند.
این فیلمنامهنویس خاطرنشان ساخت: علاوه بر آن در مجموعههای ملودرام شبانه از بازیگران محبوب مردم استفاده میکنند و دیدن این بازیگران برای مخاطبان جذابیت زیادی دارد. دلیل دیگر به موضوعاتی برمیگردد که مجموعههای ملودرام از آن بهره میبرند، چون به مسائلی همچون رابطه عاطفی دختر و پسر میپردازند که برای تماشاگران جذاب است، اما این مسئله دلیل بر کیفیت مجموعههای شبانه نیست.
الوند ادامه داد: به نظرم مجموعه "فاصلهها" به کارگردانی حسین سهیلیزاده نسبت به مجموعه قبلیاش "ترانه مادری" به لحاظ بازی، لوکیشن، طراحی لباس و ... ضعفهای بیشتری دارد. بنابراین نباید آمار بالای مخاطبان را به حساب کیفیت بالای مجموعه بگذاریم.
این نویسنده درباره اینکه آیا پخش مجموعههای شبانه تاثیری بر ارتقای سطح سلیقه مردم دارد، توضیح داد: همانطور که اشاره کردم سیستم پخش منجر به مخاطبان بالا میشود، اما کسی به فکر ارتقای سطح سلیقه نیست. در تیتراژ نهایی این مجموعهها نام مشاوران مختلفی در زمینههای روانشناسی، جامعهشناسی و ... دیده میشود، اما وقتی سریال را میبینیم فیلمنامه ضعفهای زیادی دارد. در واقع به دنبال رشد مخاطبان نیستیم.
وی اشاره کرد: پیام درست وقتی منتقل میشود که ساختار سریال یا فیلم صحیح باشد با یک ساختار ضعیف نمیتوان پیام را منتقل کرد و این مجموعه ها صرفاً سرگرم کننده است. به نظرم مجموعه "زیر هشت" به لحاظ بازی، تصویربرداری و کارگردانی شسته و رفته تر از مجموعه "فاصلهها" است، چون در این سریال کاملاً آب بسته شده است، حتی میتوان این آب بستن را در دیالوگهایی که میان شخصیتها مطرح میشود دید.
الوند افزود: مثلاً در سکانس اخراج بیتا از رستوران دیالوگهایی که مطرح میشود خیلی سطحی است. نمیدانم وقتی یک نفر فقط سفارش دهنده غذا است چطور به چکها دسترسی دارد؟ یا به جای اینکه دلیل اخراج او به خاطر چکها ذکر شود یکسری دیالوگهای سطحی عنوان میشود. مسلماً این نوع سریالها بر مخاطبان اثرگذار نیستند.
این فیلمنامهنویس در پایان افزود: تعلیقهای قصه خیلی کم است، به همین دلیل مخاطب اگر چند قسمت را نبیند چیزی از دست نمیدهد.
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